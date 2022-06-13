浸大成立創意藝術學院　冀推動本港藝術發展　培育新一代創意人才

浸會大學將於7月1日成立創意藝術學院，將由電影學院、音樂學院及視覺藝術學院三個學院組成，除現有相關課程外，將於2022至23學年在新學院豁下推出「藝術及科技文理學士（榮譽）」及「工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）」兩個全新跨學科課程。另外，賽馬會創意校園預計於2024年落成，將全面配備不同創意藝術領域之中最頂尖的設施，提升新學院推動創意藝術發展的實力。



浸大創意藝術學院創院院長潘明倫（左三）、校長衞炳江（中）及電影學院署理總監陳學人（右三）、視覺藝術院署理總監余偉聯（右二)公布成立創意藝術學院。（浸會大學提供）

推兩個新課程 賽馬會創意校園後年落成

浸大表示，創意藝術學院將由三個學院組成，分別是電影學院、音樂學院、以及視覺藝術院，透過匯聚相關的人才和資源，將成為創意藝術與科技領域人才薈萃之地，並為浸大建構平台，推動香港和地區內的藝術、文化以及藝術科技發展，為香港和國家培育有能力回應未來挑戰的人才，讓他們能夠以超越學科界限的思維，構想創意解決方案以迎接時代挑戰。

新學院除了浸大現有提供的演技藝術、電影、音樂和視覺藝術領域的相關課程，浸大將於2022至23學年在新學院轄下推出兩個全新跨學科課程，分別是「藝術及科技文理學士（榮譽）」和「工商管理文學士（榮譽）（全球娛樂）」。

另外，賽馬會創意校園預計於2024年落成，將全面配備不同創意藝術領域之中最頂尖錄音設備及後期製作室等設施，可供全校學生使用，提升新學院推動創意藝術發展的實力。

新任院長：重新塑造電影、音樂和視覺藝術範疇

浸大協理副校長（跨學科研究）潘明倫獲任命為創意藝術學院的創院院長，他表示學院已經準備就緒，重新塑造電影、音樂和視覺藝術範疇的創意實踐和藝術教育；新學院將嘗試探究人類創造力的無限可能，重新評估藝術在這個時代的不同角色，為藝術的未來開拓新的可能性。

浸大校長衞炳江表示，近年數碼科技發展一日千里，為藝術世界開創新的方向，浸大藉著把握這些新機遇，利用最先進的科技，同時成立創意藝術學院產生協同效應，其創意藝術發展將會再攀高峰，為未來的教學和研究立下新的典範。

被問到國安法實施會否限制學生創作，衞炳江表示未為創作內容設限制，但強調仍須遵守法律，又指未見國安法對學術自由造成影響。