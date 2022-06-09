QS大學排名︱本港五間大學躋身全球百大　科大中大席位對調

世界高等教育研究機構Quacquarelli Symonds（QS）今日（9日）公布2023年度的世界大學排名，由美國麻省理工學院（MIT）連續第11年成為世界第一；亞洲排名最高學府為第11位的新加坡國立大學，北京大學今次躍升六名至第12位，反超前第14位的清華大學。

香港方面繼續有七間大學上榜，並繼續由香港大學成為本港第一，全球排名較上年上升一名排第21，為亞洲第五高位。七間大學當中除港大外，中文大學、理工大學及浸會大學排名均有上升，而科技大學、城市大學及嶺南大學的排名則有所下跌，因而科大被中大超越。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港今年的排名結果整體而言都是正面，無疑在高等教育、培養國際人才及在創新醫學、科技與科學發展上處於領先的地位，但亦提到有一套獨特的警號，指國際審查有可能影響到香港在學術界和僱主中的聲譽。



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QS世界大學排名繼續採用學術聲譽、僱主評價、論文引用率、師生比、國際學院佔比及國際學生佔比六個指標作排名。

世界高等教育研究機構（QS）公布2023年度世界大學排名，圖為全球首十院校。

新加坡及內地共四間學府位列首20位內

QS 2023年度世界大學排名繼續由麻省理工學院（MIT）位列第一，而2022年度與史丹福大學並列第三的劍橋大學，今年取代了牛津大學成為全球第二，史丹福大學則維持於第三，牛津大學則由第二跌至第四，哈佛大學維持第五。

新加坡國立大學排第11位，為亞洲最高位大學，該國的南洋理工大學也躋身首20位，位列第19位，高過美國康奈爾大學。

內地大學方面，北京大學由去年的第18位躍升六名，至第12位，反超前由原第17位升至第14位的清華大學，亦成為首次有兩間內地大學同時躋身QS世界大學排名首15位的學府。

港大、中大及理大排名上升一位

香港方面，繼續由香港大學帶領7間大學上榜，當中香港第一的香港大學由去年全球第22升一名，至排第21，為歷來最高排名；中文大學由排第39，升一名至第38，反超前科技大學成為全港第二；理工大學再創新高，由排第66，升一名至第65；浸會大學則由第287，升六名至第281。

不過，另外三間本地大學的掛名則有所下跌，科技大學更下跌六名，由排第34跌至第40，被中文大學反超前；城市大學由第53，跌一名至第54；嶺南大學由第581至590的組別，跌至第601至650的組別。

中國及香港共8間院校位列全球50大

整體上中國有五間（評審院校71間）位列全球首50大，而香港則有三間（評審院校7間），新加坡（評審院校3間）、韓國（評審院校41間）及日本（評審院校50間）則各有兩間躋身50大。

躋身首50位的院校中，中國尚有第34位的復旦大學、第42位的浙江大學、第43位的上海交通大學；韓國則有第29位的首爾國立大學及也是第42位的韓國科學技術院 （KAIST）；日本則有第23位的東京大學及第36位的京都大學。台灣排名最高學府為第77位的國立台灣大學，是台灣唯一躋身百大院校。

世界高等教育研究機構（QS）公布2022世界大學排名。圖為亞洲首十院校。

中大校長段崇智：全球排名展現目標取得進展

中大校長段崇智指中大致力實踐「力臻卓越，任重志遠」的承諾，以優質學術成果貢獻本港、國家及世界；全球排名對中大而言是一個參考指標，展現大學成員在邁向更遠大目標的路上所取得的進展。段崇智衷心感謝中大的教職員、學生、校友和合作夥伴的努力和貢獻，是他們成就了中大的卓越，並獲得世界認可。

香港大學表示，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐港大勾劃的未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

香港科技大學則表示一向視排名為參考，以助了解學校表現，並掌握需要完善的地方，將一如既往不斷求進，致力貫徹教研方面的優秀表現，以提供優質教育及創新科研為己任。

段崇智指全球排名對中大而言是一個參考指標，展現大學成員在邁向更遠大目標的路上所取得的進展。（余俊亮攝/資料圖片）

QS：國際審查或影響香港聲譽

QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港今年的排名結果整體而言都是正面，但亦有一套獨特的警號，指國際審查有可能影響到香港在學術界和僱主中的聲譽，但同時亦有一個高度國際化的師生基礎，以促成世界級的研究。

他又補充，香港無疑在高等教育、培養國際人才及在創新醫學、科技與科學發展上處於領先的地位，現在的重點應是繼續開展合作研究並培養其國際聲譽的性質和程度。