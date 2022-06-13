求職遭盜身份借貸　到銀行核實身份職員一句話揭受騙　截停200萬

民主黨發現有騙徒趁第五波疫情，利用市民求職心切冒認求職者借貸，涉及16名受害者，涉款共429萬元。苦主K小姐應徵「移民顧問文書助理」時，被要求提供身份證、住址證明及提款卡等，公司安排她成為「合夥人」申請商業計劃，K小姐按指示到銀行進行身份認證，並將一筆40萬元匯予公司。她其後再按指示到另一銀行做身份認證，機警恒生銀行職員問她「做甚麼身份認證」，從而揭發自己一直受騙，報警後成功截停200萬元借款。



協助個案的民主黨袁海文指，銀行及財務公司明顯存有漏洞，認為要成立專責監管機構，及監管業界操守及審批程序。



疫情｜數十人急搵工墮高薪招職騙局 遭騙徒盜身份借貸429萬

民主黨接獲多宗「盗用身分借貸」求助，損失總金額超過 429 萬，（孔繁栩攝）

民主黨在去年12月至今接獲16宗與「盜用身份借貸」求助，涉及金額由5萬元至40萬元不等，單一受害人被借貸98萬元，涉及8間借貸公司。

苦主指個別銀行職員「沒有提及任何借貸字眼」

苦主K小姐今年1月在求職平台申請「移民顧問文書助理」，其後有「員工」要求她提供身份證、證件相、住址證明、提款卡及環聯信貸報告。K小姐指，「員工」告知會安排她成為合夥人之一，協助公司老闆到銀行申請商業計劃，並將會有一筆金錢匯入其戶口。

至2月22日，K小姐按「員工」指示，到銅鑼灣花旗銀行分行進行身份認證。K小姐稱，曾查問銀行職員需要進行甚麼身份認證，但經理及櫃枱職員「沒有提及任何借貸字眼」，同日下午4時，她的私人戶口收到一筆沒有來歷的40萬元，她其後將這筆金錢匯給該「員工」。

K小姐被盜用身份借貸40萬元。（孔繁栩攝）

報警後成功截停200萬元借款

至3月1日，「員工」再以工作為由，着K小姐到元朗恒生銀行進行身份認證，她指當時一名恒生職員問她「你係做乜嘢類型身份認證？」K小姐答「不太清楚」，當致電「員工」查問時，對方覆稱「係做私人貸款認證」，她當刻始知被騙，追查下發現「員工」利用她的資料先後向六間銀行和財務公司借貸，報警後成功截停200萬元借款。

我真係好震驚好驚訝，我本身要買樓，但環聯報告已經借到盡，顯示最低級別，好擔心影響買樓。 借貸騙案苦主Ｋ小姐

受騙學生：無諗過天跌落嚟，要承受好多嘢

苦主C小姐為學生，去年12月在網上找到一份兼職化妝品代購工作，一名「主任」要求她提供一批個人資料，她反問「點解要拎糧單同月結單？」其後有一名「律師」致電她，花了三小時解釋「法律問題」，她今年1月31日按「主任」指示到港鐵站領取一張10萬元支票，「主任叫我立即入落個人戶口，之後話因為太夜，叫我將筆錢匯畀佢，返屋企休息」。C小姐其後收到財務公司WeLend追數信才知受騙，「無諗過天跌落嚟，要承受好多嘢，喊咗好耐好驚。」

無業漢被債冚債 終申破產

無業的L先生同與相近經歷，直至收到WeLend追數信才知受騙，騙徒利用他的個人債務做重組，「債冚債還唔到要破產」，事件令他要見心理醫生，情緒不穩定經常落淚。W小姐就被騙徒偽冒身份，分別向花旗銀行和WeLend貸款25萬元及5萬元，其間從無見過任何銀行財務職員。

民主黨促成立專責監管機構

民主黨消費者權益政策發言人袁海文表示，事件反映金融機構出現嚴重漏洞，亦未能核實申請人身份及貸款目的，沒有即時人臉識別，促請政府立法成立專責監管機構，監管放債金融機構行為、操守及程序。

Welend 表示，對受影餐市民深表同情，較早前已經對受影響客戶暫停還款程序，直至警方完成調查，如果警方最後證實相關貸款與客戶無關，Welend 將會應調查結果考盧豁免還款。

花旗銀行表示，基於保密理由不作評論，銀行已聯絡個別客戶並按既定程序跟進及處理，重申一向嚴格按照既定程序處理及審批客戶私人貨款申請，包括校對遞交資料及文件，「客戶收到所申請之相關貸款後，需要根據條款償還，銀行一般會依照内部既定程序處理欠款 ，如有特殊情況 ，會按個別情況處理。」