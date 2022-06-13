友邦保險前代理涉偽造患癌證明　串謀詐騙3750萬元　廉署起訴三人

友邦保險前保險代理涉嫌串謀他人，包括保單持有人，詐騙其所屬的保險公司，藉安排癌症病人冒充自己和其他保單持有人，到多間醫療機構進行檢查，以取得患癌證明，以申請危疾及醫療保險索償，案件涉及10份保單，總索償額高達3,750萬元。廉政公署今日（13日）以串謀詐騙和偽造罪落案起訴其中三人，包括涉案保險代理，案件明日（14日）將於東區裁判法院提堂。



廉政公署落案起訴友邦保險前保險代理及另外兩人涉嫌串謀詐騙友邦。（資料圖片）

被告為王家強（43歲，友邦保險前保險代理）、羅俊傑（44歲，司機）、梁偉鍵（40歲，裝修工人）兩項串謀詐騙罪名，首被告王家強另被控4項相類罪名，以及3項偽造罪。

控罪指，案件發生在2017年10月至2020年12月，時任友邦保險的保險代理王家強協助羅俊傑，向友邦保險購買兩份保單。其中兩項罪名指，三名被告涉嫌與其他人士一同串謀詐騙友邦保險，不誠實地偽稱羅俊傑被診斷患上癌症，而所招致的醫療開支是用作其治療，從而導致和誘使友邦保險批准他的危疾及醫療費用索償申請，並根據羅俊傑購買的兩份保單向他作出賠償。

友邦保險前保險代理涉嫌串謀保單持有人等，以虛假的患癌證明向友邦索償。（資料圖片）

另外四項罪名指，王家強涉嫌與兩名保單持有人等其他人士，一同串謀詐騙友邦保險，不誠實地偽稱王家強及該兩名保單持有人各被診斷患上不同癌症，從而導致和誘使友邦保險批准三人的危疾索償申請，並根據三人購買的八份保單向他們作出賠償。

控罪又提到，王家強、羅俊傑及其他人士，涉嫌安排梁偉鍵等癌症病人，冒充保單持有人到多間醫療機構進行檢查，並取得患癌證明以向友邦保險訛稱他們患上各種癌症，包括淋巴癌、咽喉癌、乳癌、胃癌及卵巢癌。

廉署調查顯示，王家強為上述10份保單的經辦代理人，以及其中6份保單的持有人。該10份保單的危疾及醫療費用索償申請涉款共約3,750萬元。

餘下控罪指王家強涉嫌偽造3份虛假病假紙，意圖由其中一名冒充保單持有人的人士使用而誘使他人接受它們為真的。

廉署表示，相關貪污調查仍在進行，廉署不排除再有進一步執法行動。