消費券｜總覽登記及轉會詳情　繼續用八達通亦要做多一個步驟

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】財政政司司長陳茂波今日（13日）公布新一輪5,000元消費券的發放詳情，惟今輪派發涉及兩間新支付平台，亦包括新符合資格的登記及「轉會」人士；並新加入領取條件，已移民者及「有意圖永久離港者」不獲派發消費券。因此今輪消費券較過往複雜，下文將以十條問題解答讀者的疑問。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



+ 2

1. 何時開始申請「轉會」或新登記消費券？



轉會日期為6月23日至7月23日。市民可於網上申請轉會或登記，或到政府安排的臨時服務站尋求協助。政府電子登記平台︰按此

2. 不轉會者是否需要再登記？



不用再登記。政府將根據之前提交的的資料，經資格審查後，將自動會按期發放至帳戶內。惟八達通用戶，於領券前須做多一個步驟。

八達通消費券詳情︰按此

▼6月13日 政府公布派發第二期消費券詳情▼



3. 轉會須提供什麼資料？



在電子登記平台輸入身份證號碼及簽發日期，在簡單認證後，包括提供聯絡電話號碼、上次領取的支付工具、帳戶相關號碼，便可申請轉會。

4. 新登記市民如何登記？



新登記市民只須提供姓名、聯絡電話、賬戶相關號碼，確認後作出聲明，便可完成。至於現有登記市民，若無法回答保安問題，只須輸入前述資料，亦可重新登入。

AlipayHK消費券詳情︰按此

5. 八達通不轉會用戶有何手續？



八達通用戶須做多一個步驟，到指定地點拍卡，包括去公共交通補貼領取站（藍機）、兩大連鎖便利店（7-11及OK）、八達通服務站、八達通App。其他支付工具則不須拍卡，消費券將自動派發至帳戶。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼



+ 5

6. 第二期5000元消費券何時派發？



八達通︰8月7日派發2,000元、10月1日派發2,000元、11月30日前合資格消費滿4,000元，最早12月16日領取最後1,000元，最遲4月16日領取1,000元（即3月31日前花光4,000元）。

其他支付工具：8月7日派發2,000元、10月1日派發3,000元，可累積使用，到期日為2月28日 。

WeChat Py HK消費券詳情︰按此

7. 新登記人的申請條件有什麼？



主要分為兩類︰6月13日或之前年滿18歲／為永久性居民或新來港人士可取全額消費券；有資格成為永久性居民，包括經不同計劃來港的專才、專業人士、企業家、來港升學等人士，可獲得半額消費券。

Tap & Go消費券詳情︰按此

8. 新登記人共1萬元消費券如何派發？



八達通︰首四期派發。首三期各為3,000元（首期8月7日、第二期10月1日、第三期12月1日）。用戶1月31日前，合資格消費滿9,000元，最早2月16日則可以取得尾期；最遲6月16日領取1,000元（即5月31日花光9,000元）。

其他支付工具︰分三期派發，分別為首兩期3,000元，及尾期4,000元（首期8月7日、第二期10月1日、第三期12月1日）。三期消費到期日為4月30日，可累積使用。

PayMe消費券詳情︰按此

9. 已離港人士能否領取消費券？



財政司司長陳茂波表示，2019年6月18日至2022年6月12日期間，如無特殊原因，例如海外留學、公司派駐外地公幹等而離港，亦曾提早提取強積金，或有其他證據及資料顯示無意回港，均不獲派發。

Boc Pay消費券詳情︰按此

10. 消費券不適用類別有什麼？



政府收費、公用事業收費、公共機構收費、教育開支、購買金融產品或服務、捐款、直接向非本地商戶購物、P2P付款、兌換現金。