消費券｜PayMe及BoC Pay加入　6大平台任揀　一文睇清轉會安排

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】第二期消費券詳情今日（13日）公布，承辦商PayMe及BoC Pay加入戰團，市民合共有六項支付工具可以選擇，財政司司長陳茂波（13日）今日表示，若果市民想「轉會」，可以於網上更改資料，登記期為6月23日至7月23日，亦會設立臨時服務中心為對上網有困難的市民提供專人協助，強調轉會與否不會影響收取費券的時間。



轉會安排一覽：



支付工具：支付寶香港、Tap&Go、WECHAT PAY HK、八達通、PayMe、BoC Pay

轉會時段：6月23日至7月23日，為期一個月

轉會方法：網上重新登記，登記轉用的支付工具賬戶以接收及使用消費券；或可致電 185000 預約後，到政府開辦的八間臨時中心處理手續

會否影響收取消費券日期：收取時間一樣

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陳茂波：唔想轉會就乜都唔洗做

陳茂波稱，是次的儲值支付工具，除了去年的四間，即支付寶香港、Tap&Go、WECHAT PAY HK、八達通外，亦新增PayMe、BoC Pay，如果去年已有領取消費券，「唔想轉會，就乜都唔洗做」，會根據以前的資料作資格審查，審查如無問題，自動會按期發放到帳戶內。

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轉會與否不影響收取消費券時間

如從未登記或今次想「轉會」人士，就要上網重新登記，登記日期是6月23日（周四）至 7月23日，為期一個月，強調有充足時間登記，不論何時登記，收取消費券的時間相同，除了於網上更改資料，亦會設立8個臨時服務中心提供專人協助，強調市民「轉會」後不可再更改平台，呼籲慎重考慮後再決定是否更改。

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