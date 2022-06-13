馬會招募賽事見習學員　毋須策騎經驗、無身高限制

香港賽馬會今日（13日）公布，賽馬人才培訓中心旗下見習騎師學校由即日起至7月30日，招募新一屆「賽事見習學員」，投考人士必須年滿15歲並完成中三或以上課程，申請者毋須具備策騎經驗，身高亦沒有規限，而見習騎師體重是105磅，策騎員約125磅。見習騎師學校的騎術教練將於七月及八月分批舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者安排入住體驗營，當中表現最佳的25位將獲取錄。



馬會表示，一直致力培育本地賽馬人才，是次計劃為具備策騎天分的青少年提供一個投身賽馬事業的好機會，加入賽事見習學員行列，將來有機會成為騎師，亦可在其他工作崗位上盡展所長，例如策騎員、獸醫事務技術員、馬術事務助理、釘甲匠，以及賽事見習行政助理等。

投考賽事見習學員必須年滿十五歲並已完成中三或以上課程，性格積極進取，做事專注及勤奮，以及熱愛體育運動，學員的身高沒有規限，亦毋須具備策騎經驗。體重方面，見習騎師是105磅，策騎員約125磅，騎術教練將於七月及八月分批舉行策騎及體能測試，挑選具潛質的申請者安排入住體驗營，當中表現最佳的25位將獲取錄。

馬會續指，賽馬證書課程由賽馬人才培訓中心規劃及制定，內容涵蓋騎術理論與訓練、馬匹料理、馬房管理、英文、運動科學、音樂、資訊科技，以及個人財務管理等。完成有關課程後，將獲取等同香港學術及職業資歷評審局評核的第一級至第三級認可資歷。

自1972年起，香港賽馬會開辦有系統的賽馬專業培訓課程已有50年歷史，歷屆畢業學員中，不少已成為蜚聲國際的騎師及練馬師，成就卓著，為港增光，例如由傳奇騎師轉為練馬師的告東尼、冠軍練馬師葉楚航與姚本輝、本地前領騎師蔡明紹、何澤堯及梁家俊。