馬會與教大等簽諒解備忘培訓賽馬人才　三騎師9月「跨入」大學

香港賽馬會今天（6 月5日星期日）在沙田馬場舉行「見習騎師學校五十週年賽馬日」，賽前分別與香港教育大學、香港運動醫學及科學學會和廣東體育職業技術學院簽署諒解備忘錄，通過各種新項目提供卓越的培訓，推動未來在內地和香港培訓及發展賽馬人才的計劃。



按照馬會與香港教育大學簽署的備忘錄，獲提名的騎師可在彈性入學機制下報讀健康教育（榮譽）學士學位課程，現役騎師梁家俊、楊明綸與黃皓楠，在較早前經過面試及審批後，已獲香港教育大學取錄，今年九月由綠茵賽場轉往挑戰另一條人生賽道。

賽馬培訓發展委員會亦重新命名為賽馬人才培訓中心，旗下包括兩所學校，即見習騎師學校及賽馬人才學校。見習騎師學校將繼續提供策騎訓練，而賽馬人才學校則為非策騎範疇的馬房人員如助理練馬師、馬房助理及釘甲匠等，提供專門技能培訓。

馬會行政總裁應家柏表示，見習騎師學校不但培育出世界級騎師，也訓練出對香港賽馬有重大貢獻的人才，包括練馬師、助理練馬師、馬房領班及其他不同崗位的人士。他指，簽署備忘錄後，等同再踏出重要的一步，建立賽馬人才培訓中心，不但在香港，也在大灣區擔當起重要的角色，致力在內地發展國家的馬產業。

按照馬會與香港教育大學簽署的備忘錄，獲提名的騎師可在彈性入學機制下報讀健康教育（榮譽）學士學位課程，給予精英運動員進修機會，為他們退役後的事業發展奠定堅實的基礎。

現役騎師梁家俊已獲香港教育大學取錄，將在今年9月起修讀健康教育榮譽學士學位課程。（馬會圖片）

現役騎師梁家俊、楊明綸與黃皓楠，在較早前經過面試及審批後，已獲香港教育大學取錄，在今年九月起修讀健康教育榮譽學士學位課程。梁家俊表示，教大的課程包含營養學、運動科學與精神健康等科目，這些知識可以學以致用，令我的策騎黃金期可以延長，提升及突破自己。

騁馳14載的梁家俊，在港贏得接近390場頭馬，他讚揚課程安排具彈性，能夠以比賽及操練為優先，不會影響策騎事業：「今季我希望刷新個人單季的最佳紀錄，爭取角逐告東尼獎，暫時沒有退役計劃。即使日後退居幕後，當助理練馬師或練馬師，這些從大學學會的健康知識，也有助我的事業發展。」