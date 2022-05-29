馬會設賽馬人才培訓中心　集中訓練見習騎師及馬房人員

香港賽馬會見習騎師學校今年成立50周年，賽馬培訓發展委員會重新命名為賽馬人才培訓中心，旗下包括兩所學校，即見習騎師學校及賽馬人才學校。馬會今天（29日）舉行賽馬人才培訓中心見習騎師學校牌匾揭幕儀式，由馬會主席陳南祿及行政總裁應家柏主禮。



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馬會表示，見習騎師學校提供策騎訓練，而賽馬人才學校則為非策騎範疇的馬房人員如馬房助理、釘甲匠及其他員工，提供專門技能培訓。見習騎師學校1972年首屆學員、練馬師告東尼，參觀賽馬人才培訓中心見習騎師學校。

馬會將於6月5日（下星期日）在沙田馬場舉行「見習騎師學校五十周年賽馬日」，以表彰見習騎師學校在過去50年來，在本港賽馬運動中擔當舉足輕重的角色，為培育香港賽馬人才作出重大貢獻。