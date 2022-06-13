強制檢測︱44處所食肆佔7間　荃灣唯一雲貴川風味、東涌牛気上榜

食衞局今晚（13日）發出強制檢測公告，共44處指明地點上榜，當中有37幢大廈及7間食肆。食肆當中包括荃灣唯一雲貴川風味、兆和茶餐廳及富華中心的吉野家，而曾有懷疑感染BA.4或BA.5到訪的東涌東薈城牛気亦在強檢公告當中，其他上榜食肆則包括屯門八月花、海興廚房及觀塘為食火鍋公司。



住宅方面，則有37幢大廈上榜，當中包括不少私人住宅，例如半山區聯邦花園威尼斯閣、旺角帝峯．皇殿6座及流浮山深灣畔1座等。



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今日的強制檢測公告共有44處指明地點上榜，當中包括7間食肆，任何人於指明時間到訪，須於6月14日至15日期間進行核酸檢測。

▼6月13日強制檢測公告▼



荃灣兆和茶餐廳及富華中心吉野家同上榜

7間食肆當中，有3間位於荃灣區，分別為唯一雲貴川風味、兆和茶餐廳及富華中心的吉野家，涉及日期分別為6月8日、6月10日及6月7日。

另外，今日新增一名懷疑BA.4或BA.5個案，為麗豪航天城一名清潔女工，曾光顧東涌東薈城牛気。該牛気於今晚的強制檢測公告中，任何人於6月8日晚上6時半至8時半曾身處於該餐廳需進行核酸檢測；其他上榜食肆則包括屯門 V city八月花和海興廚房，以及觀塘為食火鍋公司。

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37幢大廈上榜 涉聯邦花園、嘉薈軒

住宅方面，今日新增37幢大廈上榜，曾於6月6日至13日身處於表列大廈中超過兩小時的市民需於14日至15日期間進行強制檢測。

當中港島區有11幢大廈上榜，包括半山區聯邦花園威尼斯閣、灣仔莊士敦道60號嘉薈軒、香港仔田灣街12號南津．迎岸等。

凱旋門朝日閣、藍天海岸影岸．紅納強檢

九龍10幢大廈入榜，包括旺角君柏6座及帝峯．皇殿6座、尖沙咀凱旋門朝日閣及紅磡海逸豪園16座等。

新界方面，一共有16幢大廈上榜，當中包括馬鞍山錦龍苑龍昇閣、聽濤雅苑8座及新港城B座；另有東涌藍天海岸影岸．紅B座(第8座)與逸東(一)邨福逸樓；以及馬灣珀麗灣7座、流浮山深灣畔1座等。

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政府明日將於深井麗都花園及馬灣珀麗灣增設流動採樣站。另外，多個檢測點設置了派籌機，已取籌的市民可在社區檢測中心網站（www.communitytest.gov.hk）查看實時籌號排隊狀況。部分大型流動採樣站亦已增設預約服務，市民可使用24小時預約系統（www.communitytest.gov.hk）預約合適時段進行檢測。