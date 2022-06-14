賞你遊｜最後40行程周三早上10時報名　免費睇天壇大佛包自助午餐

旅發局早前推出新一輪「賞你遊香港」，最後一批逾40個行程於今日（14日）推出，市民可瀏覽活動網站，最早於明日（15日）早上10時，直接向相關旅行社報名。今批僅得兩個須額外付費的「升級之選」行程，「維港及西九文化之遊」、「遊文化豪歎酒店自助餐之旅」。免費的行程亦有「恬靜大嶼山靜修之旅」，包括到天壇大佛及寶蓮寺等。



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本輪賞你遊合共推出6萬個名額 選擇豐富

旅發局表示，連同早前已推出的首兩批行程，本輪「賞你遊」合共推出6萬個名額。最後一批行程圍繞「探索文化」、「大城小區」、「維港秘景」及「尋覓美食」四大主題，包括︰親手制作、新興藝術「圓圈繪畫」體驗、水上的士暢遊維港等，亦有參觀老字號醬園、傳統花炮博物館、西貢秘景打卡等，適合與家人享受天倫時光。

旅發局亦指，部分本地團繼續以特色餐飲作招徠，酒店自助午或晚餐、日韓燒烤、台式火鍋、滬菜、點心放題、地道海鮮、主題餐廳等。

恬靜大嶼山靜修之旅為免費行程

翻查網頁，最後一批僅得兩個須額外付費的「升級之選」行程，為「維港及西九文化之遊」，景點包括L'Eau Restuarant 濠餐廳自助午餐、星光大道、西九文化區，附加費用為50元。另一個為「遊文化豪歎酒店自助餐之旅」，景點包括星光大道、香港文化博物館、麗豪酒店濠餐廳自助晚餐，附加費用為198元。

免費的行程亦有「恬靜大嶼山靜修之旅」，包括九龍智選假日酒店自助午餐、水口村、天壇大佛、寶蓮寺。

市民最多憑兩張消費滿800元機印收據 免費換名額一個

有意報名的市民，可於旅發局網站（按此）挑選，最早於明早10時，根據網站上的指定方式，直接向相關旅行社報名。市民最多憑兩張消費滿800元的機印收據，必須為2021年 12月10日或之後發出，由本地零售及餐飲商戶的實體店舖發出，便可免費換取名額一個，或額外付費的行程。而旅行團名額有限，先到先得。

此外，成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付按金每人100元（可於出發日取回）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有參與計劃的旅行社，已簽署本地遊防疫承諾書》，故團友亦須滿足「疫苗通行證」的要求。部份旅行社或要求團友報名時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行快速檢測。