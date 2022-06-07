賞你遊｜逾100行程周三上午10時報名　$190遊迪士尼包園內晚餐

旅發局今日（7日）公布新一輪「夏日同賞．就在香港」的「賞你遊香港」第二批行程，合共超過100個。市民可於明早（8日，星期三）10時起向各旅行社報名。局方指，今次加入更多高性價比的「付費升級之選」，例如額外付費190元，便可到迪士尼樂園玩一日兼享用園內晚餐。



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旅發局︰第二批行程加入更多高性價比行程

旅發局今日公布，市民可由即日起瀏覽活動網站（按此），挑選旅行社超過100個行程，明早10時起，以活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名。

旅發局亦指，第二批行程加入更多高性價比的「付費升級之選」，參加者只須付出少量團費，即可以暢遊主題樂園、有機生態園；參加絲襪奶茶工作坊、甜品工作坊；或登船一邊享受自助餐、一邊觀賞維港醉人美景。部分行程為首度登陸「賞你遊香港」。

至於免費行程則圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，涵蓋不同特色行程、地道文化體驗及特色餐飲。

翻查網頁，不少行程屬「付費升級之選」，例如翠明假期有限公司的「迪士尼西九奇趣遊」，須額外付費190元，便可到迪士尼樂園遊玩及享用園內的指定晚餐；亦有自遊狂熱的「奶茶工作坊開篷巴士西九遊」，只須額外付費100元，便可乘坐開篷巴士遊西九，並到天際100香港觀景台 ，及參加港式絲襪奶茶工作坊學習沖茶。

每次報名最多用兩張去年12月10日後發出的機印收據

市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，儲起最多兩張去年12月10日後發出的機印收據，則可免費換取本地遊名額一個，或額外付費參加「付費升級之選」行程。

旅發局亦指，最後一批「賞你遊香港」約40個行程，將於下周接力推出。為鼓勵消費，「賞你遊香港」並無參加次數限制。市民可繼續收集新單據，報名參加其他行程。

所有團友均要滿足疫苗通行證要求 出發前或需做快測

至於團友則須留意防疫要求，成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。

此外，為符合政府最新的防疫要求，所有參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有團友均須滿足「疫苗通行證」的要求，部份旅行社將要求團友在報名時，出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測。

▼第二批逾100個「賞你遊」行程名單▼

