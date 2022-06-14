蕭澤頤：未確認國家領導人七一會否訪港　警隊總動員監察可疑人物

警務處處長蕭澤頤今日（14日）出席北區區議會會議，他會見傳媒時提到有關七一回歸的安排，強調警方將加強部署及情報收集，但未能確認會否有國家領導人訪港。他又指，因應回歸25年的活動，警方自去年起已開始策劃，將總動員出動，除了前線警員及特種部隊外，後勤及輔警等都會出動，亦會加派便衣人員在不同地方，監察是否有可疑人物或物件，確保萬無一失。

他又呼籲，如市民留意到任何可疑人士或活動，都應盡快通知警方，而近日新增的反恐熱線，已接獲超過1,100個舉報，有部份訊息屬於警方需要跟進的事項。



警務處處長蕭澤頤。（資料圖片、梁鵬威攝）

蕭澤頤指，適逢香港回歸25周年，警方自去年初已開始策劃。他指，警方絕不會掉而輕心，「出動總動員、確保萬無一失」。他稱，除了前線同事、特種部隊外，亦會安排大量的便裝人員及輔警於不同的行動地方，留意任何可疑人士或物品等，又會留意社交媒體的輿論作情報搜集。

蕭澤頤呼籲，市民如留意到任何可疑人士或活動，懷疑與都要盡快通知警方。他又指，自6月8日起新增的反恐熱線，至今已接獲超過1,100個舉報，他認為，警方有需要跟進部份訊息。

他又指，日前發生的中區槍擊案，當中涉及槍械的流向，是現時警方的調查重點，當局懸紅25萬元緝兇是希望鼓勵警民合作，又強調這宗案件不影響七一慶回歸的安保工作。他在岀席北區區議會時表示，今年頭4個月共發生逾1.9萬宗罪案，比去年同期下跌超過3%，顯示本港治安穩定，多項主要罪案都有所下跌，警隊會繼續做好滅罪工作。