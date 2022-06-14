習近平七一訪港？林鄭稱無能力今日回應　蕭澤頤：警方總動員

香港回歸25周年，國家領導人會否來港仍然是未知之數，行政長官林鄭月娥今早（14日）出席行政會議前見記者，表示仍然會竭盡全力創造領導人訪港條件，儘管社會上有很多聲音要求放寬外防措施，但她強調特區政府在防疫上是「寸步不讓」。

至於「七一」慶祝活動，她說現時都在進行及推展中，沒有因疫情升溫而有大影響，而領導人是否來港問題，她說恕未能回答。

警務處處長蕭澤頤則指，「七一」有否領導人訪港現時並沒新消息，但去年初已開始籌劃今年「七一」的安保工作，由副處長成立督導委員會，轄下8個工作小組，「七一」的保安工作會總動員，包括後勤支援及輔警，「除咗前線同事、特種部隊，仲有加派好多便裝人員各行動地方，去睇有冇可疑人、可疑物件、可疑活動等等。」蕭指不會掉以輕心，確保萬無一失。



關注確診回升 專家意見指「唔使驚」

林鄭月娥指，觀察到疫情在近三周出現變化，單日新增個案數字有所回升，其他一般指標都呈上升情況，如污水檢測病毒量、圍封強檢找到的個案比率、以及每日社區病毒檢測中心找到的個案，但住院、重症數字反映目前疫情是穩定可控，這段時間仍會採取非常謹慎的態度抗擊疫情。

林鄭引述專家上星期的意見回饋是「唔使驚」，周邊情況都是如此，一旦放寬措施就會有個案上升的情況，尤其Omicron傳播力很強，但現時香港的回升幅度未到爆炸性，大家都十分謹慎，現時每日數以百萬計人士須做快速抗原檢測，包括前線公務員、院舍員工及她自己。

林鄭呼籲本地處所營運人要和政府合作，否則採取其他限制措施時相信不是社會樂見的事情，希望香港社會在寬鬆愉快的環境下慶祝「七一」。