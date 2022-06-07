蕭澤頤專訪｜七一回歸25周年警隊總動員　調派特警便衣防恐怖活動

今年七一是香港回歸25周年，警務處處長蕭澤頤接受《香港01》專訪時透露，為確保回歸慶典順利舉行，警隊當日會總動員出動，安排前線部隊及特種部隊駐守及加強巡邏，亦考慮調派後勤人員協助，並會加派便衣警員防範恐怖活動。



自《港區國安法》生效後，國安處拘捕186人，當中包括宗教領袖、專業人士、傳媒工作者等，有學者稱因《國安法》「紅線」要離港。蕭澤頤強調，「如果違法就一定要執法，我哋從來係無要佢哋離開香港，呢個絕對係佢哋自己意願，只要唔違法又何需離港呢？」



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警務處處長蕭澤頤。（梁鵬威攝）

《港區國安法》於2020年6月30日晚上11時生效，蕭澤頤表示，本港整體情況經已平靜，但警隊留意到，仍然有「死心不息嘅人」轉趨地下化，過去已搗破多宗涉及真槍實彈和爆炸品案件，因此回歸25周年的安保行動絕對不能掉以輕心。

調動後勤上前協助 加強網上監視執法

行動工作方面，警隊於去年初成立督導委員會，由副處長（行動）主持，其下有8個不同工作小組，包括行動策略、人事調動、檢視裝備等；而七一當日警隊將全體總員，除調派前線人員及特種部隊，亦有可能調動後勤人員上前協助，以確保回歸慶典安全有序進行。

反恐工作方面，警隊會加強情報搜集，線上線下監視互聯網，當發現嚴重煽動行為，會立即將犯人繩之於法；同時調配大量便裝同事，留意警隊行動範圍內是否有可疑人出沒，務求立即制止恐怖活動。

蕭澤頤強調，警隊一連串行動，是要確保市民大眾安全，「先進國家但凡有安保行動，都會調配執法隊伍確保整體安全，不論有無領導人（來港），都係保障香港市民、記者嘅安全。」

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國安處拘186人 「真正針對一少撮危害國安嘅人」

警隊國安處截至今年5月底，拘捕了186人，當中檢控115人，有10人已被定罪，蕭澤頤指出，「從呢個數字中清晰睇到，喺兩年間真真正正針對一少撮危害國家安全嘅人」，他又重申，不論在本地抑或海外，發佈港獨言論絕對有機會反《國安法》，警隊將鍥而不捨追查到底。

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回應拘捕宗教領袖：執法睇背景唔係法治

國安處拘捕名單不乏宗教領袖、法律界人士、傳媒人、學者等，社會就每次拘捕行動都有很大回響。蕭澤頤強調，「大家要理性去睇，（警隊）作出拘捕係睇有冇違犯、犯咗咩法，唔係關乎佢係咩人，係咩職業，如果執法要睇背景，我諗呢個唔係法治社會，我哋執法係依法辦事，任何有良知、有正義感嘅人，都應該要懂得尊重法治」，重申不能因個別人士職業背景而有不同的執法準則。

《國安法》生效後，有部分學者形容「國安紅線」限制言論自由，需要離港。蕭澤頤指出，「大家經常講紅線，我嘅睇法律紅線就係法律規條，如果企圖違法就一定要執法；至於佢哋話因為受壓迫，而影響言論自由離開香港，大家記住，我哋從來係無要佢哋離開香港，呢個絕對係佢哋自己意願，只要唔違法又何需離港呢？」

承認檢討是否有需要引入「電槍」

西方國家早年限制對港售賣裝備，蕭澤頤表示，警隊一向有留意國內及國外裝備，「必須講，祖國裝備不遜於任何西方國家，甚至有過之而無不及」，任何能夠提升裝備，令前線人員執法更有效和更安全，都會考慮採購。至於一直有傳警隊引入「電槍」，他指「暫時仍然檢討中，如果真係有需要，絕對會考慮」。

候任行政長官李家超十年前加入問責團隊前，為警務處副處長。（資料圖片／張浩維攝）

反駁「警察社會」為政治術語：香港係法治社會

近年具警隊背景人士深受中央和港府信任，在政府中擔任要職，候任行政長官李家超亦是警隊出身，有人形容香港步入「警察社會」。蕭澤頤反駁說：「警察社會係乜嘢定義？好多人講呢啲政治術語，警察社會係一個無經法律程序下，政府用行政手段，強行控制人民大小生活模式，大家諗返香港係咪咁呢？香港係法治社會，唔係警察社會，我哋係依法辦事，以前、現今、將來都係咁。」