消費券｜八達通斥2.5億元留客　新舊用戶儲印花最多獲200元

政府昨（13日）公布新一輪消費券詳情。八達通今（14日）公布，已準備逾2.5億元現金獎賞，派發給全港市民。現有及新客戶只須用八達通卡消費，符合資格便可取得50元至150元現金獎賞，分別共有100萬個名額。至於新用戶只要綁定App，亦可獲30元迎新獎賞。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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新推儲印花取150元現金賞

不論現有客戶或新登記客戶，均會自動參加「易用易賞」。推廣期內，市民只須用已登記消費券的八達通卡，單次零售消費滿200元或以上，即可獲印花1個。首100萬名集齊8個印花的客戶，便可賺取50元現金獎賞。

此外，八達通再設100萬名額，讓集齊12個印花的客戶，賺取150元現金獎賞。

6月13日 政府公布派發第二期消費券詳情



現有用戶先送5個印花 新用戶綁App送30元

八達通亦為感謝現有客戶對八達通的支持，將率先送贈5個「易用易賞」 印花，讓現有客戶更容易賺取現金獎賞。

新客戶只須於政府消費券計劃網站，首次成功登記使用八達通卡領取消費券，並將八達通卡在App登記，便可輕鬆賺30元現金「迎新獎賞」，不設限額。

推獨家聯乘禮遇 共2,200元的額外現金獎上獎

八達通表示，將繼續夥拍各大廣受歡迎的商場，包括新鴻基地產商場、港鐵商場及信和集團商場，以及一系列商戶，推出電子優惠券。

八達通亦公布，將聯乘港鐵、九巴、花旗銀行和ZA Bank等，為使用八達通登記消費券的市民，預備各種限定獨家禮遇，再多賺共2,200元的現金回贈。

▼4.15 復活節長假首日、派發消費券後首個長假期▼

