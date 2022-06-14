消費券｜政府公布詳情　部分離港人士仍合資格　外傭、駐軍皆無份

【消費券 / PayMe / BoC Pay / 八達通 / Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 申請】第二階段5,000元消費券會於8月7日開始發放，早前財政司司長陳茂波指，會收緊合資格居港時期，過去一年不在港，永久或有意圖永久離開香港，將被視為不符合資格，政府昨日（13日）公布更多詳情，如因「廣東計劃」、工作假期等原因離港，將可保有領取資格。



▼第二期$5000消費券Q&A▼



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因養老計劃、工作假期離港仍可申請

據政府公布，政府在判斷有關人士是否已永久離開或意圖永久離開香港時，會考慮多項因素。如申請人是「綜援長者廣東及福建省養老計劃」、「廣東計劃」或「福建計劃」的受惠人；在香港以外獲有關當局認可的學校／大學就讀；勞工處推行的「工作假期計劃」的參加者、因健康問題而須在香港以外地方住院；須為政府或位於香港的公司／機構短期在香港以外地方執行職務，或須陪伴執行此等職務的直系親屬；或有其他可能釐定為合理的特殊原因離港，將可保有消費券領取資格。

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來港升學人士合資格 外籍家庭傭工無份

今次消費券計劃，把更多非永久性居民納入「合資格人士」範圍，包括透過不同優才、專業人士及企業家入境計劃在港居住，以及來港升學的人士，若符合計劃要求，會獲發半額（即5,000元）消費券，預計超過30萬人因而可受惠。但外籍家庭傭工、外來合約工人、領館人員、香港駐軍成員等，都不符合領取資格。

全港8間服務中心協助辦理手續

另外，為方便有需要市民，政府會在登記期內，在全港不同地區設立合共8間臨時服務中心，協助市民辦理手續，市民可致電18 5000預約，有關服務中心詳情如下︰

香港島

1. 上環德輔道中322號西區電訊大廈20樓(港鐵上環站A1出口)

2. 北角英皇道255號國都廣場12樓1202室(港鐵炮台山站B出口)

九龍

3. 長沙灣永康街9號6樓601-602室(港鐵荔枝角站C出口)

4. 旺角彌敦道750號始創中心18樓1834-1838室(港鐵太子站B2出口)

5. 觀塘觀塘道410號觀點中心10樓1004室(港鐵觀塘站A2出口)

新界

6. 沙田石門安耀街2號新都廣場23樓2310室(港鐵石門站C出口)

7. 荃灣沙咀道6號嘉達環球中心33樓3301-3303室(鄰近港鐵荃灣西站)

8. 屯門新墟井財街27號井財街社區會堂(輕鐵新墟站側)