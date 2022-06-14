均益大廈二期、西環及大圍多幢大廈污水呈陽性　政府派17萬快測包

近日疫情呈回升跡象，政府今日（14日）表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署於各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測。其中發現中西區超過10個屋苑、沙田4個屋苑等污水樣本呈陽性，而病毒量亦相對較高，包括卑路乍街、科士街附近一帶住宅、金獅花園第二期及隔田村等。房屋署及當區的民政事務處，將派發近17萬個快速抗原測試包予居民、管理員及清潔員工等，呼籲市民自我檢測。



政府表示，為應對新冠疫情，環保署與渠務署在各區採集污水樣本進行病毒檢測，部份地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。

房屋署及當區的民政事務處將會向相關地點的居民、清潔員和物管員工派發約17萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。地區包括：

－中西區 — 觀龍樓、嘉輝花園、高逸華軒、均益大廈第二期、新安大樓、翰林峰、兆禧閣、永興樓、富賢閣，厚和街、卑路乍街及科士街附近一帶住宅



－沙田區 — 新翠邨、隆亨邨、景田苑、金獅花園第二期及隔田村



卑路乍街及科士街附近一帶住宅污水檢測呈陽性，當地居民及工作人士需自我檢測。（政府新聞網截圖）

政府提醒，以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士，可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。