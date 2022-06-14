林鄭任內不調整防疫措施　外防輸入寸步不讓：隔離時鬆時緊易生亂

近日疫情確診數字回升，特首林鄭月娥今早（14日）出席行會前表示，不少國際商會和金融機構要求特區政府放寬外防輸入措施，但特區政府在防疫上寸步不讓，仍然採取非常謹慎的態度，直至下屆政府上任前都會維持現狀，以避免造成混亂及增加不穩定性。她稱目前雖然確診回升，但疫情仍然可控，政府不會在6月下旬推行第三階段放寬社交距離措施，並會將一系列防疫規例有效期延展至下屆，以防出現真空。



防疫措施跨越任期 林鄭餘下任期不調整

國家主席習近平會否於「七一」訪港未有定案，被問到是否仍會竭盡全力創造有利條件，林鄭月娥回應指目前仍是竭盡全力，儘管有很多聲音和具體訴求，包括國際商會和金融機構要求特區政府放寬外防輸入措施，但她強調特區政府是「寸步不讓」，又說已經親自和這些商會和領事解釋，這段時間仍然採取非常謹慎的態度抗擊疫情。

林鄭說，從住院數字反映目前疫情是完全可控的局面，也反映不會再出現第五波疫情為公院帶來沉重壓力和大量傷亡數字的情況。不過，社交距離措施到6月底都不會再調整，第三階段放寬不再推行。由於6月29日的規例更新會跨越政府任期，政府將與候任辦聯繫溝通，規例將跨越任期，新政府上任後將自主決定防疫策略。

現屆不調整入境隔離安排 免添不穩定性

被問到為何不加快通關，林鄭月娥稱香港作為國際金融中心，國際聯繫很重要，同時與內地關係密切，希望在和內地與外國通關之間取得平衡。她稱放寬隔離安排這問題並非她與團隊有政治意志便能解決，而是須評估放寬隔離措施的後果和效果。

她說，本屆政府任期僅餘兩周，如果現時放寬隔離措施，但下屆政府上任後又再收緊，會造成混亂和增加不穩定性，因此決定直至新一屆政府上任前維持現狀。