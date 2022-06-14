疫情．6.14｜衞生署下午漏報97宗輸入個案　單日新增確診共849宗

疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮公布，本港今日（14日）新增752宗確診，97宗屬輸入個案。確診個案中，348宗屬核酸檢測陽性個案，404宗屬快測陽性個案，而過去24小時多一名病人死亡，涉及一名79歲男子。衞生署在晚上補充，752宗只是本地個案，今日新增97宗檢測陽性輸入個案，即總數應為849宗。



香港大學公共衞生學院最新病毒即時有效繁殖率數據，6月13日最新數字平均升至2.057，上限更達3.35。（港大醫學院圖片）

昨日疫情新聞總覽：

【23:30】衞生署在今日下午疫情記者會上公布今日新增752宗確診個案，原來並不包括輸入個案。衞生署晚上公布補充，今日新增97宗檢測陽性輸入個案（核酸檢測陽性及快速抗原測試陽性個案分別有71宗及26宗），即總數應為849宗。

【23:20】疫情近日反彈，回升到700至800多宗的水平。政府周二（14日）晚宣布，大致延續現有社交距離措施。不過在收緊酒吧防疫措施的同時，佩戴口罩的規定卻有放寬，任何人在活動期間，如擔任主禮嘉賓或講者，向觀眾或來賓演講時，可以不必佩戴口罩。

新措施設有三個前題，其一是講者與觀眾之間有至少1.5米距離，或中間設有隔板；其次為不得與其他人共用麥克風等設備；第三為在演講結束後，須消毒該人曾使用的麥克風設備。

▼6月14日強制檢測公告▼



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【23:04】食物及衞生局公布強制檢測公告刊憲，有16間食肆、一間舞蹈學校及31幢大廈上榜。上榜食肆以北角佔四間為最多，包括東寶大廈金百皇餐廳、健威坊肯德基家鄉雞、北角匯豚食堂及富邦大廈東泰茶餐廳；將軍澳坑口有三間，明德商場譚仔三哥米線、TKO Gateway美心小品及東港城謝謝儂。

荃灣四陂坊唯一雲貴川風味連續兩日上榜，而淘大商場麥當勞也納入名單中，患者光顧堂食日為6月6日下午4時至4時半。灣仔也有兩間食肆上榜，為謝斐道華嫂冰室及灣景中心Frites Belgium On Tap。

荃灣唯一雲貴川風味連續兩日納入強制檢測名單。（資料圖片）

▼6月14日強制檢測公告▼



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▼迪士尼星夢光影之旅6月14日進行傳媒搶先場▼



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【22:12】衛生署（14日）更新確診大廈名單，新增474幢大廈有居民新染疫，當中以沙田區43幢大廈最多，其次為西貢區（將軍澳）及九龍城區，分別新增42及40幢大廈。上榜大廈當中包括不少豪宅，包括將軍澳Savannah1座、2座、5A座，中西區富匯豪庭2座、加多近山；九龍城區半山壹號18號、半島豪庭2座等。另外，沙田帝逸酒店、香港維港凱悅尚萃酒店及香港麗悅酒店亦有上榜。

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▼第二期$5000消費券Q&A▼



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【21:51】衞生署衞生防護中心今日（14日）表示，最近錄得的學校爆發上呼吸道感染個案增加，最近兩周錄得38宗院舍／學校爆發個案，涉及254人。中心指，上呼吸道感染與其他呼吸系統感染，包括流感和新冠肺炎的病徵或會相似，學童和職員如出現發燒或呼吸道病徵，不論快速抗原測試的結果為何，都不應回校，並應立即佩戴口罩和盡早求醫。

【20:02】香港回歸25周年，大灣區經貿協會今日（14日）宣布，將於今年12月舉行首屆港珠澳大橋馬拉松，目前仍在籌備當中，現預料八、九月公布詳情及接受報名。

【19:43】第二階段5,000元消費券最快暑假發放，受惠人士擴展至來港專才及來港升學人士等，都可獲發半額消費券。有由內地來港讀書及工作的專才表示，早前無份領取覺得沒有歸屬感，而現時可領取5,000元，則感到終於與本地有聯繫，亦反映政府對外來人才的認可。

不過，在兩輪消費券中，外傭均不符合資格領取。有外傭團體批評，政府做法是忽略了外傭群體，而且做法不公，強調外傭對本港社會貢獻大，例如照顧長者及小朋友等，讓其家人可外出工作。

【19:11】香港迪士尼樂園城堡煙花匯演闊別四年，將於本周六（18日）回歸。迪士尼樂園今晚（14日）安排傳媒率先欣賞匯演，由迪士尼人物故事交織而成 ，揉合燈光、煙花等效果，不過天公不造美，撞正天文台發出黃色暴雨警告。在雨中欣賞的財政司司長陳茂波致辭時表示，感謝暴雨下仍然到來的嘉賓，並稱「水為財（water is fortune）」。

【18:15】本港疫情反覆，近日確診宗數徘徊700至800宗，市民關注會否爆發第六波疫情。香港紅十字會今日（14日）推出「儲糧攻略」，建議市民恆常保持三日緊急糧食儲備，並建立個人支援網絡，加強備災意識應對下一波疫情或其他緊急情況。

【18:08】政府昨（13日）公布新一輪消費券詳情，去年選用率最高的八達通公司，隨即推出留會及轉會優惠。對於市民一直垢病的3,000元上限，八達通今日（14日）便於記者會中詳盡解釋，表示得悉政府消費券不違反3,000元上限規定後，正審視法規，最快年底有機會將消費券的限額提升至4,000元，已認證的用戶(實名登記八達通)甚至可增至1萬元，以準備將來有機會再派發的消費券。

八達通又指，分批派發消費券，為政府制定的機制，澄清指︰「可能有報道質疑八達通係咪預先袋咗啲錢，慢慢去派返畀市民，其實唔會有呢種情況。」

【17:18】聯合醫院精神科再多2名護士染疫， 累計6人中招，有人早前曾出席聚會。醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業稱，已透過聯網部門主管提醒同事出席聚會情況不理想，特別有除罩合照。李指，醫護要以身作則，避免出席聚餐。

【17:15】再多25宗變種BA.2.12.1個案，10宗為源頭不明個案，11宗與源頭不明個案有關連。

【17:12】中環Racks City酒吧再多1名顧客染疫，累計22人確診，而上環FLM則增4宗個案，包括1名員工及3名顧客，累計28人確診。

【17:05】本港今日新增752宗確診，多134學校呈報個案，一名79歲男病人離世。

【17:00】葵涌葵芳邨葵正樓圍封，政府目標是在明日（15日）上午約九時完成行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

【16:58】醫院管理局行政總裁高拔陞表示，醫管局將成立新的緊急應變指揮中心，亦會方案可短時間內重啟亞博及北大嶼，增加病床及人手，希望做到床等人。

▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



【16:55】政府今日表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署於各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測。其中發現中西區超過10個屋苑、沙田4個屋苑等污水樣本呈陽性，而病毒量亦相對較高，包括卑路乍街、科士街附近一帶住宅、金獅花園第二期及隔田村等。房屋署及當區的民政事務處，將派發近17萬個快速抗原測試包予居民、管理員及清潔員工等，呼籲市民自我檢測。

【16:48】衞生署署長林文健指，社區檢測中心及流動採樣站今星期陽性比例 0.53%，本周比上周的0.29%上升近倍。

【16:46】陳肇始指，為防犯變種風險，政府若發現確診人士同密切接種者要共用睡房、洗手間等，就會安排他們在指定地點隔離，並會嚴格執行。

【16:43】陳肇始指，不會要求學校全面停止面授課堂。

▼６月14日 政府疫情記者會▼



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【16:39】陳肇始宣布，會額外要求酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客進入前，必須出示過去24小時內快測陰性證明，否則不得進入，生效日期為6.16至6.29，而政府會加強巡查各類處所。

【16:32】食物及衞生局局長陳肇始稱，自首兩階段放寬社交距離措施，所有餐飲同表列處所重開，經濟活動重啟，但人流社交活動頻繁，每日新增個案重現升勢，是第五波一個反彈，昨錄得737個案，預計本月內新增個案會有機會達四位數，政府會一直評估，因應疫情發展，加強追蹤辨公室人手、安情況進一步大力投放更多人力資源，盡量減緩反彈風險。

【15:27】政府昨（13日）公布新一輪消費券詳情。八達通今（14日）公布，已準備逾2.5億元現金獎賞，派發給全港市民。

在8月7日至9月30日內，現有及新客戶只須用八達通卡消費並儲印花，符合資格便可取得50元至150元現金獎賞，即用戶最高可取得200元，分別共有100萬個名額。至於新用戶只要綁定App，亦可獲30元迎新獎賞。

【13:06】人力資源顧問公司萬寶盛華今日（14日）發布今年第3季「就業展望調查」。結果顯示，38%受訪僱主預算未來3個月會增加人手，27%表示縮減人手。在眾多行業中，資訊科技業最缺人，其次是餐飲及酒店業，估計與疫情緩和，放寬晚市堂食及派發消費券有關。

調查亦指，全球人才荒攀升，創16年新高。亞太地區當中，填補空缺職位最困難的地區，首4位依次為台灣、新加坡、內地及香港。

【12:49】影印機技術員在進行新冠病毒快速測試，並知悉其結果呈陽性後，疑不斷到處「播毒」，之後續不斷乘坐公共交通工具，又光顧元氣壽司及翠華餐廳等食肆，更在其Facebook發文稱：要去「食藍店」，又寫道：「元氣夠藍夠愛國，逐隻碟瀨乾淨先夠愛國」。警方查閱其八達通及安心出行紀錄後，發現他連續5天曾多次外出。技術員今(14日)承認11項使其他人蒙受感染的危險罪，裁判官先為被告索背景報告，案件押後至7月5日判刑，被告要繼續還押。

【12:48】旅發局早前推出新一輪「賞你遊香港」，最後一批逾40個行程於今日（14日）推出，市民可瀏覽活動網站，最早於明日（15日）早上10時，直接向相關旅行社報名。今批僅得兩個須額外付費的「升級之選」行程，「維港及西九文化之遊」、「遊文化豪歎酒店自助餐之旅」。免費的行程亦有「恬靜大嶼山靜修之旅」，包括到天壇大佛及寶蓮寺等。

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【12:34】第二階段5,000元消費券會於8月7日開始分階段發放，港府為計劃設限，包括永久離港或「有意圖永久離開香港」的市民，將不符合領取資格；另「有條件成為香港永久性居民」人士，則可領取半額消費券。

財政司司長辦公室財政預算案及稅務政策組主任王學玲今（14日）接受港台《千禧年代》訪問時表示，被界定為不合資格的市民，例如曾申請提早領取強積金但最終未有移民人士，可向當局提出覆核。她又提到，向來港專才等派發半額消費券，有助增加歸屬感。

有聽眾則不滿港府「大細超」，例如對本港有不少貢獻的外傭無份；另一聽眾亦認為，向無納稅的來港讀書人士派發消費券並不合理。

【12:15】本港新冠肺炎疫情反覆，第五波確診人數超過200萬。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）表示，現時對感染新冠肺炎後的後遺症所掌握的資訊有滯後，而根據英國調查，82萬人在感染新冠肺炎一年後仍有疫勞、肌肉痛等「長新冠」，感染後兩年仍有後遺症的人亦達38萬。

他強調，感染新冠肺炎後可能對患者原本的長期病患有影響，過一、兩年後亦有機會有睡眠不佳等情況，強調「感染咗唔死出咗院咪算，但唔係咁簡單」。他又引述外國研究指，長者接種兩針疫苗後可減低「長新冠」風險。

【11:48】有逾70年歷史的香港仔珍寶海鮮舫今日移離香港。於接近中午12時，珍寶海鮮舫由多艘護航船拖走，大約半小時就離開原有位置，正式移離香港仔避風塘，並慢慢地離開香港。今早（14日）有不少市民到香港仔避風塘趁海鮮舫離港前懷緬一番，重溫香港輝煌時代，有畫家用油畫記錄，有老街坊用相機拍照，每一筆、每一個快門，都帶着思念與不捨。有船家指珍寶曾被喻為「香港海上食府」，吸引全世界旅客慕名而來，亦養活了一大批船家，預計珍寶移走後生意大跌超過五成，相當感慨。

香港仔飲食集團發聲明，指珍寶海鮮舫於過去46年一直走來，與中外客人締造美好集體回憶，深感榮幸。集團表示，各位的關懷愛護，我們衷心致謝。在此時此刻，送上至誠的祝福，願明天更好。

▼6月14日 香港仔珍寶海鮮舫移離香港▼



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【09:57】第二階段5,000元消費券8月7日發放，今次新增容許「有條件成為香港永久性居民」人士可領取半額消費券，而永久或有意圖永久離開香港則被「踢出局」。

立法會議員張欣宇今（14日）於電台節目表示，政府容許「有條件成為香港永久性居民」領消費券是對來港專才表達歡迎的心意，消息公布後，他得悉不少海外及內地在港人才均感鼓舞：「佢哋未必需要幾千蚊，但係可以表達政府歡迎，對人心亦都有好的幫助。」他又認為，剔除永久離港或有意圖永久離港人士領取資格亦屬合理，因消費券作用是刺激本地消費：「再派埋畀佢係講唔通，但需設機制予因各種原因暫未能返港人士作解釋。」

立法會議員張欣宇 (資料圖片)

【08:12】屯門龍門居第四座及第十一座解封，1,368人接受檢測，當中發現五宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

▼6月13日 香港仔珍寶海鮮舫遷離香港前夕近距離觀看▼



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【08:00】本港第五波疫情已累計超過120萬宗陽性個案。儘管疫情持續緩和，每日確診數字回落至三位數，但各種新冠肺炎引致的後遺症卻逐漸浮現，受到越來越多的關注。

▼6月13日 政府公布第二期$5000消費券▼



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▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



▼6月10日起強制檢測公告▼

