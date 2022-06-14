防疫加辣｜酒吧夜店顧客6.16起入場前　須示24小時內快測陰性照片

新冠疫情升溫，食物及衞生局局長陳肇始今日（14日）表示，預料本月內單日確診個案或回升至四位數，因應近期出現酒吧群組，宣布延長現有防疫措施14日，6月16日（本周四）至29日期間另推「加辣」措施，額外要求酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快測陰性證明，否則不得進入。



陳肇始：本月內新增個案或重返四位數

陳肇始在疫情記者會上表示，政府先後放寬兩階段社交距離措施，早前被關閉的表列處所已重開，重啟經濟活動，近日社區人流及社交活動漸趨頻繁，令每日新增個案重現升勢，預計本月內新增個案有機會重返四位數，故上月已重啟密切接觸者的追蹤工作，如場所屬高風險或出現爆發，亦會發出強檢公告，並預告短期內防疫抗疫措施不會有大改動，本月內不會放寬第三階段社交距離措施。

四類處所顧客要出示24小時內快測陰性證明照片

因應近期出現酒吧群組，陳肇始稱執法部門巡查期間發現部分處所負責人及顧客未有遵守防疫措施，情況令人極度關注，宣布6月16日至29日推出「加辣」措施，額外要求酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快測的陰性證明，否則不得進入，政府亦會加強巡查工作。

食物環境衞生署署長楊碧筠解釋指，屆時顧客進入處所前，要出示一張快測陰性結果的照片，上面寫有其姓名、檢測日期及時間，有關要求適用所有人士，包括新冠康復者及持有接種疫苗豁免證明書人士，而有關要求已在員工層面實施，形容並非「新鮮事」。

陳肇始宣布，6月16日起推「加辣」措施，額外要求酒吧、酒館、夜店、夜總會的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快測陰性證明，否則不得進入。（李澤彤攝）

處所負責人要盡職檢查顧客快測陰性照片

楊碧筠表示，要求處所負責人要盡職檢查，除了疫苗通行證及安心出行，周四起新增檢查顧客的快測陰性證明；至於顧客提供資料是否虛假陳述，則由執法人員判斷，如負責人提供證據已採取一切合理可行措施符合規定，不必過分憂慮。

▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



衞生署長：一個患者可傳給兩個人 酒吧已爆六個群組

衞生署署長林文健亦補充指，本月的陽性個案反覆上升，群組持續增加及擴大，部分涉及Ba.2.12.1、Ba.4及Ba.5，本周單日最高確診個案達851宗，較上周平均急增超過五成。參考港大監測的即時有效繁殖率，截至6月6日已上升至2.057，即一個人可傳給兩個人，他認為反映疫情趨勢向上，涉四大風險因素，包括社交活動增加而防護措施不足；感染群組涉及Omicron變異病毒株新亞系；仍有逾百萬人未感染，同時接種率未達高水平；以及兒童及長者群組接種率未如理想。

他以酒吧為例，重開後至今已錄得六個群組，涉及超過350宗個案，最大群組的染疫比率達22%，高風險因素包括涉及除罩活動、逗留時間長、空間狹小而密封，「如果去開一間酒吧，習慣有時走幾個地方，同一晚去唔同處所，個人保護措施做得唔好，好容易帶出病毒傳播，造成第2、3代散播。」

▼6月3日 中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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近日每日接受治療新冠患者維持約400人

至於公立醫院情況，醫院管理局行政總裁高拔陞表示，過去數天接受治療的新冠患者維持約400人，大多病情穩定、輕微或無病徵，其中嚴重及危殆病患約20人。面對疫情有反彈趨勢，他稱為應對大量入院病人已有預案，目前已預留數百張隔離病床，亦有能力在24小時內啟用另外數百張病床，有需要時可重啟亞博館社區治療設施、北大嶼山醫院香港感染控制中心增加病床及人手，以做到「床等人」。

他又指，醫管局已提升應急機制，成立新應變中心，如出現大量個案可即時啟動，屆時可透過指揮中心發揮7個聯網變一個聯網的功效，快速應對；亦已分別購入逾千部製氧機及高流量氧氣機，同時會不斷加強覆蓋率及治療病人能力。

▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼

