英國82萬人康復仍有長新冠症狀　何栢良：唔係好番出院就一了百了

本港新冠肺炎疫情反覆，第五波確診人數超過200萬。港大感染及傳染病中心總監何栢良今日（14日）表示，現時對感染新冠肺炎後的後遺症所掌握的資訊有滯後，而根據英國調查，82萬人在感染新冠肺炎一年後仍有疫勞、肌肉痛等「長新冠」，感染後兩年仍有後遺症的人亦達38萬。



他強調，感染新冠肺炎後可能對患者原本的長期病患有影響，過一、兩年後亦有機會有睡眠不佳等情況，強調「感染咗唔死出咗院咪算，但唔係咁簡單」。他又引述外國研究指，長者接種兩針疫苗後可減低「長新冠」風險。



▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



▼6月8日 曾有BA.2.12.1患者到訪食肆如常營業▼



+ 6

何栢良今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，本港現時對感染新冠肺炎後的後遺症所掌握的資訊有滯後，原因是後遺症非一定即時發生，醫管局亦並非有了解所有曾感染人士的情況，故目前仍要參考外國經驗。

研究指長新冠症狀可維持達1年

他引述英國兩周前做民調訪問30萬人，推算英國有200萬人康復後出現後遺症，最常見包括疫勞、肌肉痛及難以集中精神等，82萬人在感染一年仍出現類似情況，更有38萬人是感染後兩年仍有「長新冠」，他認為調查反映「唔係話好番出院就一了百了，無晒事」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片／黃寶瑩攝）

長期病患者出現長新冠機會較高

至於甚麼人士出現「長新冠」的風險較高？何栢良指本身有長期病患出現「長新冠」機會較高，因感染引起炎症，「令本身的長期病患即時上一級」，感染後加速病情走下坡的趨勢；另外，女性、醫護人員及社工等出現「長新冠」機會亦較大。

採閉環管理疫情風險可控 就算領導人訪問都不是問題

「七一」回歸臨近，盛傳國家主席習近平將到港，被問到現時本港疫情對領導人會否有風險？何栢良認為風險可控，因當局安排閉環管理，加上領導人不會四處到訪接觸市民，「關鍵之處是安排行程，逆向隔離要做好，即使新增到四位數都問題不大」。