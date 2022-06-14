確診大廈︱增474幢　涉將軍澳Savannah、半山壹號等　3間酒店上榜

衛生署（14日）更新確診大廈名單，新增474幢大廈有居民新染疫，當中以沙田區43幢大廈最多，其次為西貢區（將軍澳）及九龍城區，分別新增42及40幢大廈。上榜大廈當中包括不少豪宅，包括將軍澳Savannah1座、2座、5A座，中西區富匯豪庭2座、加多近山；九龍城區半山壹號18號、半島豪庭2座等。另外，沙田帝逸酒店、香港維港凱悅尚萃酒店及香港麗悅酒店亦有上榜。



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沙田區增43幢佔最多 沙田帝逸酒店上榜

今日新增474幢大廈，較昨日510幢少，當中新界沙田區新增43幢大廈佔全港最多，包括天宇海3A座、御龍山11座、海典居2座及海典灣1座等，沙田帝逸酒店亦有上榜。另外西貢區亦新增42幢，包括將軍澳Savannah 1座、2座、5A座；維景灣畔2座、12座等；日出康城領凱10座、領都1座、3座、6座、8座及10座、首都3座。

半山壹號、半島豪庭各一座有居民染疫

九龍方面，九龍城區則有40幢大廈上榜，包括半山壹號18號、半島豪庭2座、畢架山一號9座、傲雲峰1座、Downtown 38等；鄰近的油尖旺區亦有21幢大廈上榜，包括I-Home、帝峯．皇殿6座及凱譽等。

北角香港維港凱悅尚萃酒店有人染疫

港島方面，以東區新增36幢大廈佔最多，當中包括愛蝶灣2座及北角香港維港凱悅尚萃酒店等。而中西區則新增35幢大廈，包括富匯豪庭2座、加多近山、帝后華庭2座、浚峯、瑧蓺及聯邦花園威尼斯閣等。另外灣仔比華利山E座與J座及香港麗悅酒店亦有上榜。

除一般住宅外，亦有宿舍上榜，包括荔景紀律部隊宿舍1座、青衣已婚警察宿舍B座、秀茂坪紀律部隊宿舍2座及香港賽馬會職員宿舍駿喜閣；另外香港科技大學高級教職員宿舍D座、香港中文大學賽馬會研究生宿舍1座與2座亦在名單當中。