疫情｜6.16起達成三個條件　活動主禮嘉賓及講者獲豁免戴口罩

疫情近日反彈，回升到700至800多宗的水平。政府周二（14日）晚宣布，大致延續現有社交距離措施。不過在收緊酒吧防疫措施的同時，佩戴口罩的規定卻有放寬，任何人在活動期間，如擔任主禮嘉賓或講者，向觀眾或來賓演講時，可以不必佩戴口罩。



新措施設有三個前題，其一是講者與觀眾之間有至少1.5米距離，或中間設有隔板；其次為不得與其他人共用麥克風等設備；第三為在演講結束後，須消毒該人曾使用的麥克風設備。



政府表示，現時所有餐飲及表列處所已獲准重開，但新增個案近期重現升勢，疫情反彈風險正不斷增加，酒吧陸續出現群組感染，部分場所負責人及顧客未有遵從防疫規例，情況令人極度關注。政府續指，大致延續現有社交距離措施，但6月16日起，市民進入酒吧、夜總會等場所前，須出示24小時內的新速測試陰性證明。

需與觀眾之間相距至少1.5或或中間設有隔板

不過在另邊廂，政府放寬部份佩額口罩措施。政府指，6月16至29日期間，包括公娛樂場所及活動場所在內，主禮嘉賓或講者向觀眾或來賓演講期間，可以不必戴上口罩。是次新安排有三個前提，其一是講者與觀眾之間有至少1.5米距離，或中間設有隔板；其次為不得與其他人共用麥克風等設備；第三為在演講結束後，須消毒該人曾使用的麥克風設備。

過往疫情期間的一段長時間，特首林鄭月娥出席記者會時都未戴上口罩，今年1月第五波疫情爆發期間，她曾解釋指是為了向公眾清晰傳達情感，惟其言論受到批評；到今年３月特首疫情記者會，才開始戴上口罩。不過在新規定之下，特首出席記者期間，相信可獲豁免戴口罩。