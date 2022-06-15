酒吧快測｜業界批向酒吧開刀質疑成效　已有顧客轉到餐廳飲酒免煩

疫情近日有反彈跡象，政府昨日（14日）宣布，因應多間酒吧爆疫，明日（16日）起，會額外要求酒吧、夜店等的顧客，在進入場所前必須出示24小時內快速測試陰性證明。



香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁今日（15日）批評，酒吧的感染數字只佔整體確診數字的少數，卻被政府「開刀」，質疑新措施的成效和科學理據。他又指，新措施明日實施，惟政府至今仍未提供清晰執行措施，憂慮酒吧難以核實顧客快測照片的真偽。他又指，昨日消息一出後，大部份酒吧均收到顧客取消訂枱，轉往餐廳飲酒、聚會，令酒吧業界損失慘重。



▼6月11日 上環FLM酒吧爆疫▼



香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁早上在港台節目《千禧年代》表示，業界一兩周前，在酒吧確診個案較多時曾作調查，顯示酒吧的確診個案只佔整體感染數字幾個百份比，「咁點解又要攞酒吧嚟開刀呢？」他批評政府在毫無諮詢下推出新辣招，又質疑有關措施的成效和科學根據，「係咪全部處所咁樣做？定係求其搵樣嘢話畀人聽做咗？」

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁。（資料圖片／盧翊銘攝）

有客人驚查牌不去酒吧

梁立仁提到，昨日消息一出，不少酒吧均表示，大部份客人隨即取消早前的預約，明言會轉到餐廳飲酒、聚會，「餐廳可以到12點、餐廳可以飲酒，餐廳其實同我哋酒吧（係）同類型嘅嘢，酒吧同餐廳嘅分別（營業時間）只係多兩個鐘之嘛。」他續指「客人唔係驚咗快測啊，佢係驚咗你有酒吧有咁既規例出咗嚟，會查牌、會出事，有冇需要特登為咗嗰兩個鐘而特登去落酒吧呢？」

▼6月3日 中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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梁立仁︰仍未收到當局給予清晰執行指引

至於酒吧有何應對方案、會否提供快測予客人即將檢測？他表示，至今仍未收到當局給予清晰的執行指引，亦不知應如何應對前線人員的執法，「我問過食環署，佢都話未有個肯定答覆。」他又指酒吧派人檢查顧客的快測證明及分辨真偽，對業界的工作負擔很大。

他又提到早前實施「安心出行」和「疫苗通行證」後，酒吧已要安裝閉路電視以證實負責人有盡責，惟至今仍不時有爭拋，「你夾硬喺當中裏面又多一樣嘢出嚟，究竟顧客張相係真定假？係咪佢嘅、寫唔寫埋佢嘅日子，對我哋工作人員嘅負擔好大，基本上你都係叫人唔好嚟之嘛，咁你不如直情停咗我，好似以前咁賠返啲錢畀我就算數喇。」

▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼

