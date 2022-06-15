距第五波高峰三個月　抗體下跌致疫情反彈　何栢良倡為快測發證明

疫情有反彈跡象，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（15日）表示，第五波疫情的高峰位距今已三個月，康復者和已打針市民體內的降體已逐漸下降，加上社會逐漸復常，相信是近日確診個案數字回升的主因，惟他認為本港疫苗接種率維持在高水平，重症和死亡率亦平穩，政府不應再聚焦在確診數字上，而是要進一步向未打針長者和未接種第三針合共60萬人「谷針」。



對於政府昨日公布，要求酒吧顧客出示快速測試陰性證明，何坦言「作用未必係咁大」，建議港府參考新加坡早前的做法，監察市民進行快測的情況，並為他們發出官方證明，以免有人作假，才能有效推行措施。



▼6月5日．太古城翠湖臺鄱陽閣圍封檢測▼



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建議聚焦加強疫苗接種 對穩定疫情成效最大

何栢良早上在港台節目《千禧年代》表示，本地個案近日升至逾700宗，患者集中在20至59歲，有部份為12至19歲學生，而有關年齡群組的疫苗接種率高，相信重症增加的比例低，故不應聚焦在每日的確診數字，而是加強疫苗接種，包括一針都未打的30萬名60歲以上長者，以及30萬名未打第三針的市民。他強調，做好疫苗接種對穩定疫情的成效最大。

被問到疫情反彈的原因，他解釋康復者和已接種疫苗人士，在首三個月受感染的機會較細，惟過了三個月後，體內抗體會開始下降，現時已在第五波高峰期後的三個月，故在預防感染的能力會有所下降，加上社會逐漸復常及恢復部份社交活動，亦會令確診數字上升，但他強調打針在預防重症，尤其是復必泰疫苗則能在一段較長的時間有效。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

可針對酒吧設快測站 令新政策能有效執行

對於政府昨日宣布，要求酒吧顧客入場前出示24小時快速測試陰性證明和要求與家人共同廁所的確診者到指定設施隔離，何栢良認為新措施的成效仍有待觀察，但坦言「作用未必係咁大。」

何栢良續指，酒吧五月中起出現多個爆發群組，累計共有350宗個案，惟僅佔同期新增確診個案的3%，直言酒吧群組並非佔本港個案一個大比例，顯示社會有廣泛傳播鏈。惟酒吧接連爆疫，他認為問題在於，酒吧未能有效執行現行防疫措施，包括離開座位要配戴口罩和指定人數上限等，建議政府參考新加坡和澳門的做法，例如設置數百個快測站，透過現場或視像方式監察市民做快測，並就此發放官方證明，才能令新政策能有效執行。

▼6月3日 中環蘭桂坊酒吧Shuffle爆疫▼



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至於與家人共用睡房、洗手間的確診者不可再居家隔離，必須要到指定地點隔離的做法，何認為政府將過往對家居環境的評估「明確化」，在執行時更一致，讓市民得悉衞生防護中心會嚴格執行有關安排，以免令其他同住人士受感染。

▼6月2日，中環酒吧LINQ爆疫▼



輸入個案持續上升 旅客已完成疫苗接種 故問題不大

近日輸入個案持續上升，昨日增至97宗，他認為衞生防護中心現時無再公布有關患者抵港前的停留地點，難以掌握患者是否集中來自部份地區，如留學生趁暑假返港等，而旅客回港仍要隔離檢疫，稱「放喺全世界邊境措施嚟講，香港亦都係全世界最嚴格嘅其中一個地方，呢啲人士亦都已經完成基本疫苗接種，我相信個問題應該都係不大。」