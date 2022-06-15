消費券｜PayMe推4000萬獎賞　送$25折扣券　大抽獎送Tesla電動車

【消費券第二期 / PayMe / BoC Pay /八達通 /八達通上限/ Alipay HK 支付寶 / WeChat Pay / Tap & Go / 優惠】近日多間支付平台相繼公布優惠詳情，滙豐旗下PayMe今日（15日）亦公布，推出4,000萬港元獎賞，當中包括向領取消費券的用戶送25元折扣券，並自動參加大抽獎，禮品為Tesla電動車。此外，成功推薦最多用戶登記領取消費券，首9名可獲Tesla電動車或iPhone 13 Pro。



PayMe請來本地人氣偶像姜濤與吉祥物「PayMeow」合作，以舞蹈鼓勵市民「轉會」用PayMe接收消費券。（滙豐圖片）

25元折扣券可在3.5萬間商戶使用

以PayMe領取消費券的用戶，可獲取25元折扣券一張，適用於逾35,000間使用「PayMe for Business（商用版PayMe）」 的網上及實體商戶，包括麥當勞、UNIQLO、萬寧、HKTVMALL、日本城、元氣壽司及星巴克等。八月份更將新增惠康、Marketplace、Market Place by Jasons、3hreesixty、Oliver’s 及 Jasons ichiba等商戶。

大抽獎送Tesla Model 3

該批用戶亦將自動參加幸運大抽獎，有機會贏取Tesla Model 3一輛。若用戶使用滙豐信用卡為PayMe增值，更可享3倍「獎賞錢」。至於滙豐保險客戶投保指定保險計劃，並登記以PayMe領取消費券，更可賺取高達5,000元的商戶折扣優惠券。

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成功推薦最多親友送Tesla Model 3

PayMe亦推出推薦獎賞。推薦人及受薦人可獲15元的折扣優惠券一張。若成功推薦最多親友登記以PayMe領取消費券，首名用戶將可獲Tesla Model 3一部，其後8名用戶亦可獲得iPhone 13 Pro 一部。

換言之，成功推薦人次最多的9名用戶，均獲得獎賞；同時連同大抽獎的獎品，即滙豐準備共兩輛Tesla Model 3向用戶送出，詳情將於App及網頁稍後公布。

（滙豐PayMe提供）

轉會PayMe領取消費券只需3步

此外，用戶只需簡單三步，即可於6月23日至7月23日的登記期內，「轉會」使用PayMe領取消費券。第一步在PayMe上複製其PayMe的ID號碼；第二步再到政府消費券計劃網站，選擇以PayMe領券；第三步再貼上PayMe ID號碼提交登記。

PayMe表示，PayMe能夠參與消費券計劃，除了獲得肯定外，亦標誌PayMe由當初針對個人對個人（P2P）轉賬服務，轉型為日常消費支付工具的重要里程碑，期望憑藉逾270 萬個人用戶的龐大基礎，加上新推出的推廣活動，進一步刺激本地消費，尤其是中小型商戶。