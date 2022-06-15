MIRROR演唱會售票大塞車　城市售票網新系統第四季推出提升容量

男子組合MIRROR下月舉行演唱會，首次使用實名制售票，但上月底門票在城市售票網公開發售時，卻出現網頁大塞車情況，被質疑系統「效率慢到跌晒眼鏡」 。民政事務局今日(15日)回覆立法會議員書面質詢時表示，城市售票網今年第四季將有新一代票務系統投入運作，可大幅提升容量，將能有效應對受歡迎節目開售時用量激增情況，亦會加強防止透過電腦自動程式購票等功能。



人氣男子組合MIRROR紅館個唱，部份場次門票以實名制發售。

民政事務局指出，康樂及文化事務署2020年10月底委聘「天津貓眼微影科技有限公司」，為城市售票網提供新系統，現正開發系統及測試功能。由於受到疫情及全球原材料短缺及運輸延誤等影響，包括貓眼公司未能安排項目團隊的內地工作人員來港直接參與新系統私的設計及測試，故新系統的使用時間要推遲至今年第四季。

新系統會新增顧客購票數據分析等功能，康文署會在符合《私隱條例》下，向節目主辦單位提供資料，配合節目主辦單位的營銷及推廣需求。系統亦會接受更多電子支付方式，包括八達通、轉數快、支付寶、微信支付、Apple Pay及Google Pay等。

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康文署亦正開發全新的智能康體服務預訂資訊系統，取代現時的「康體通」，預計第一階段可於明年運作，第二階段優化功能則於2024年使用。

新系統將引進新一代的抗機械人程式方案，過濾機械人程式軟件預訂，並具備人機識別及學習引擎，若發現有不尋常的預訂情況，會即時攔截。

新系統亦會在先到先得的分配機制上，按個別設施及租訂時段的需要，加入以抽籤方式分配康體設施功能。新系統須實名登記及完成身分認證才能預訂康體設施，以加強核實租訂人的身分。