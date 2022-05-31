MIRROR演唱會︱城市售票網塞車　11小時售罄　民政局：秩序井然

男子組合MIRROR將於7月底至8月初在紅館舉行12場演唱會，並首次使用實名制售票，今早（31日）10時起在城市售票網公開發售。記者準時在10時登入，頁面僅不斷顯示「重試中」無法進入另一頁面購票，9分鐘後顯示「Server Busy」，指「所有網上購票連結正由其他顧客使用中，請再次登入」。



網站顯示，截至下4時，12場演出尚餘可供購買門票數目為13,750張（36.4%）；到了晚上9時許，門票全部售罄。



人氣男子組合MIRROR紅館個唱，將於明天(5月31日)早上10時起公開發售。

▼5.31 MIRROR演唱會使用實名制售票▼



記者在上午10時前嘗試登入城市售票網，網站顯示使用鍵盤上的更新按鍵（即按「F5」）只能更新目前頁面，但不能連結購票網站；如顧客自行使用自動程式不斷快速重試登入購票網站或會被系統視為惡意程式而封鎖，令「鏡粉」們無法提早登入網站排隊。

記者上午10時正登入，網站仍無法登入，頁面不斷顯示重試中，無法進入另一頁面，9分鐘後網頁轉為顯示「Server Busy」，指所有網上購票連結正由其他顧客使用中，要求再次登入，或可使用信用咭電話訂票熱線 (852) 2111 5999 (辦公時間:星期一至日(包括公眾假期)上午十時至晚上八時)。

（民政局fb截圖）

網民批無法登入 民政局卻稱：售票運作大致暢順

不少網民抱怨遲遲未能進入購票網頁，甚至死機，但民政事務局上午在facebook指，署理局長陳積志與康文署署長劉明光今早特別留意首日開售情況，「喜見售票運作大致暢順，訂購秩序井然」，期望採用實名制購票模式，可有效遏止門票炒賣及高價代購等行為，打擊「黃牛黨」。有市民留言「我等到依家都入唔到，點暢順，呃人」、「堅離地」、「平行時空」等。

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網頁不斷「重試中」 每三秒重新登入輪迴

在門票開售一小時，僅賣出5%門票；至下午四時（即開售六小時後），尚餘可供購買門票數目仍有13,750張（36.4%），即平均每小時僅出售近4,000張門票。不少網民指等了數小時仍未見到賣飛頁面，網頁不斷顯示「重試中」，或是每三秒就重新登入，甚至直接無法連接網站，要求重新載入。

系統自動替用家重試登入 方保僑：等如不斷網絡攻擊自己

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑嘗試用四個不同瀏覽器登入，其中三個亦相繼「死機」。他指出，網站稱市民無須自行按F5，系統會自動替顧客重試，但做法猶如「不斷同自己做網絡攻擊」，除了拖慢進度，亦令市民無了期等待。

方保僑表示，不少網購平台或政府部門亦設有排隊系統，讓輪候的市民至少知悉前面仍有多少人排隊，不必呆等數小時，不解今次何以未能使用，料只能加大售票網系統容量，才能縮短排隊時間。

方保僑指出，系統會自動替顧客重試，但做法猶如「不斷同自己做網絡攻擊」，除了拖慢進度，亦令市民無了期等待。（資料圖片）

城市售票網登入頁面

https://ticket.urbtix.hk/internet/login/memberLogin

即睇MIRROR演唱會票務安排、入場須知https://ticket.urbtix.hk/internet/zh_TW/eventDetail/43409

MIRROR門票特別安排

https://ticket.urbtix.hk/internet/newsDetail/182321

城市售票網推特別安排 謝絕提早登入排隊

城市售票網昨（30日）公布三大特別安排，包括於開售前已登入者將未能進入購買頁面；開售後系統將自動為等候進入購票程序的顧客嘗試再次登入功能；當演唱會門票尚餘少於2,000張時，系統會停止提供自動嘗試再次登入功能。

主辦單位早前公布與康文署達成共識，將以實名制售票，提供合共12場約37,700張門票，每人限購兩張。經城市售票網購買時，須提供入場人士之附有相片的有效香港身份證或旅遊證件英文全名作門票實名制之用。持票人於入場時需出示與門票所示姓名相同，且附有其相片的身份證明文件供核對，否則會被拒入場。 所有門票均不得轉讓，不能轉換場次或更改持票人士姓名。若持票人士於購票後因事未能出席演唱會，可於7月20日至22日期間辦理退票手續（不包括任何手續費），以門票面值半價退票。

人氣男子組合MIRROR紅館個唱今早上10時起公開發售，城市售票網公布三大特別安排（資料圖片）

MIRROR早前宣布將於7月和8月舉行紅館演唱會，門票將於5月31日早上10時正於城市售票網公開發售。（網上圖片）

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