MIRROR演唱會︱互聯網協會批售票速度慢　康文署自己覺得無問題

MIRROR演唱會昨日（31日）首次以實名制公開發售門票，惟網頁大塞車，不少人未能順利在網上購票，門票直至昨晚9時許才售罄。

香港互聯網協會開放數據小組召集人黃浩華今日（1日）在電台節目表示，「買唔到飛固然唔開心，但點解要等成10、11個鐘？」批評售票網的處理速度令人難以接受。他認為問題在於康文署與承辦商的溝通，以及所花費的資金成本，相信康文署無向承辦商提出處理售票的時間要求。



人氣男子組合MIRROR紅館個唱，將於明天(5月31日)早上10時起公開發售。

黃浩華在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，昨日售票網的處理速度慢，令人難以接受，形容「效率慢到跌晒眼鏡」，他說，以往就算死伺服器或故障，「可能半晝已經解決到件事」。有人認為「加電腦」會否幫助解決問題？他坦言「系統慢到無辦法解釋」，「加電腦」應無法解決問題，估計應是網站設計上有錯誤。

他表示，康文署理應有能力同一時間應付龐大的載入量，認為問題在於康文署與承辦商的溝通，以及所花費的資金成本。他相信康文署無向承辦商提出處理售票的時間要求，批評「康文署自己覺得無問題」，並認為官員需「落地」了解實際情況。

他建議當局就售票時間加強溝通，以及為網站進行壓力測試，改善用戶的使用體驗。他又表示，僅得幾萬張門票發售，不少人對於買不到門票都屬預期之內，但若能透過其他方式，例如抽籤等方法得出結果，相信市民就不需要花費大量時間購票。