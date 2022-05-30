MIRROR演唱會周二開售　網上有人高票價三倍代購　康文署促經正途

男子組合MIRROR將於7月底在紅磡體育館舉行演唱會，所有公開發售的門票將會全部採用實名制方式。《香港01》發現，網上有人聲稱可以4,880元代購原價1,280元的門票，較原價高近三倍，但需先付一半金額，強調如未能成功購票，將於三天內全數退款。



資訊科技專家方保僑提醒樂迷，此次網上購票須提供個人資料，包括信用卡、身份證等，提醒有可能被盜用資料碌卡，最終得不償失，又指若對方要求事先落訂，與黃牛黨相比，反而更像騙局。康文署回覆指，一向呼籲市民應循正式途徑購票，以免受騙和招致損失。



人氣男子組合MIRROR紅館個唱，將於明天(5月31日)早上10時起公開發售。

康文署早前宣布，為打擊門票炒賣，主動與MIRROR演唱會主辦機構商討有關安排，並落實以「實名制」方式讓樂迷購買經由城市售票網公開發售的門票，以減低門票炒賣的機會，是首次在紅磡體育館實施演唱會實名制。《香港01》發現網上出現代購門票宣傳，價格亦較原訂為高。

該代購以「地舖門市」作招徠，提供票價880元及1,280元門票代購服務，惟相關收費分別為3,880及4,880元，較原票價高近三倍。有關實傳列明樂迷如需代購，要先付款一半費用，提供中、英文姓名，稱「買到邊一日即刻同你講，你嗰日請假就得」。宣傳中聲稱若果未能成功購票，將於三天內退款。

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方保僑：有可能被盜用資料碌卡

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，網上所謂的代購，須提供個人資料，包括信用卡、身份證等，有可能被盜用資料碌卡，最終得不償失。「有咩冬瓜豆腐冇仇報，銀行係唔會賠償。」

方進一步解釋指，以信用卡購票時，銀行將傳送附帶驗證碼的短訊至手機，以確認買家身份，因此當事主在知情及同意交易的情況下，照樣提供驗證碼給黃牛黨，銀行不會承擔責任，屆時事主只能向報警求助。他再次呼籲買家須再三考慮︰「佢話搶到啫，你都唔知係咪搶到。」

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑（資料圖片）

指要求事先落訂更像騙局

不過網上亦有代購聲稱，只須付上訂金及提供姓名。方則認為，若對方要求事先落訂，與黃牛黨相比，反而更像騙局。「擺明呃人啦，畀着你會唔會搏先？100個受害者就已經幾十萬，對佢嚟講冇成本。」

至於城市售票網特別安排明日（31日）早上10時前登入失效，方直言「幾多點都係咁，早啲遲啲都冇分別。」他認為樽頸位不會因為登入時間的改變而舒緩，解決方法只有增加系統的容量，以及設置排隊系統。