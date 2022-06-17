疫情重創航空業未棄機師夢　航空課程學生：未見曙光但信會復蘇

一次偶然乘坐小型飛機的經驗，感受到在空中自由飛行的感覺，令當時仍是中學生的Oscar立志成為機師。喜歡飛行、有機師夢的亦不止他，還有兩位以往修讀香港大學附屬學院航空及飛行高級文憑課程的同學Vanessa及Nick。三人去年從學院畢業，分別升讀到香港科技大學及香港理工大學，繼續修讀航空相關課程，朝機師夢進發。



新冠疫情雖已持續逾兩年，香港航空業備受打擊，更有航空公司在疫情期間大規模裁員，機場冷清清的畫面彷彿已是常態，但這班懷著機師夢的大學生仍然相信：「即使呢段疫情(期間)，大家完全見唔到個曙光，或者接近係零都好喇⋯⋯航空業係一定會復蘇。」



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喜愛飛行 萌生機師夢

今年21歲的Oscar讀中學期間，因為一次乘坐小型飛機的體驗活動，愛上在空中飛行的感覺，開始計劃未來要成為飛機師。他在大學聯招申請時，首志願便填上航空營運及系統學的課程，可惜文憑試失手，中文僅考獲2級，未能入讀大學。為延續機師夢，他入讀香港大學附屬學院，畢業後順利升讀科大。

與他同齡的Vanessa則在應考文憑試時，已打算入讀香港大學附屬學院，她說自幼在澳洲長大，指「細個時，望上天就已經有隻飛機。」讀小學時曾夢想做空中服務員，後來在媽媽及朋友的鼓勵下萌生機師夢，到文憑試揀科，她選擇修讀應用學習課程中的航空學。

Vanessa指，對其他科目興致索然，唯獨會為航空學備課。（李澤彤攝）

Vanessa自言對其他科目興致索然，課本總是「懶得揭」，但三百多頁的航空學課本卻看得津津有味，「當時既我就諗，反正我中文都唔會合格，不如疊埋心水，入香港大學附屬學院讀航空及飛行高級文憑課程，反正呢科係自己有興趣嘅科。」

Nick與Vanessa同窗六年，從文憑試選修航空學，到一起讀高級文憑課程，畢業升上理大，二人的機師夢起源亦有相似。Nick家住機場附近，同樣抬頭就時常見到飛機，隨著去旅行乘坐飛機的次數漸多，「我係好enjoy嗰過程，搭得愈多我就覺得呢樣嘢我唔會厭，想keep住喺飛機上面乘搭、做咩都好，想繼續留係架飛機入面。」

入讀後大開眼界 更加想投身航空業

三人懷著對飛行的熱愛，入讀同一課程，兩年間經歷社會運動及疫情，能回校上實體課的日子不多，但他們都說在學院讀書，令他們大開眼界，在來自航空業不同崗位的老師教導下，認識到更多航空業的運作，令三人更加想入行。

Nick提到，即使中學有選修航空學，因為課時及內容深度有限，入讀高級文憑課程時仍覺自己是張「白紙」，在課程的學習才真正擴展他之前所學，例如以往只能在書本及課堂上學習飛行中若遇突發情況要如何應對，在課程內就有小型飛機模擬架駛的實習，可以一嘗「真係揸飛機個狀態」。

課程中的小型飛機模擬駕駛課堂，由學習起飛、保持飛機穩定、轉彎、飛出長方形的軌跡、到降落，雖然只是短短四堂，卻令Vanessa留下深刻印象。在最後的考核，Vanessa在模擬駕駛中遇到突發情況，想起以往學過的理論，用了與老師所教授不同的方法應對，考核結束後老師講了一句：「我無諗過你會識做呢樣野⋯⋯你幾有potential（潛質）。」令她更加有信心未來成為機師。

實現機師夢不容易 機師以外亦考慮其他崗位

不過，考取機師執照的路不容易走，在香港可以「學飛」的地方不多，很多時更要到外國考取執照，再者有資源去應考亦充滿變數，譬如身體狀況、臨場發揮等等。Vanessa及Nick就因為認識了航空業不同崗位，才懂得為自己鋪定一旦未能成為機師的後路。

Vanessa坦言最初無想及這個問題，直至媽媽問起才開始思考，加上在理大的課程亦會讀到航空公司營運，她說未來不介意先在航空公司做文職或地勤，再找機會繼續投考機師；而Nick則說在課程中讀到一科與地面營運有關，愈讀愈有興趣，未來亦考慮從事相關職業。

我的確好想做飛機師，好想有個牌，的確好想當係職業，但係都好多因素影響，呢個位（地面營運）反而令我諗多啲。當我真係做飛機師，做夠一個歲數，四五十歲無得再飛，咁到時可以做咩，呢個都係一個好方向。 Nick

疫情下航空業備受打擊 仍相信「航空業一定會復蘇」

疫情持續逾兩年，香港航空業備受打擊，但三人對航空業的未來發展仍抱有信心。其中Oscar提到，在入讀時機場正興建三跑，當時航空業界亦強調本地機師培訓，「我係好確定將來航空業一定會復蘇，即使呢段疫情大家完全見唔到個曙光，或者接近係零都好喇。」

新冠疫情下，香港機場人流大減。（資料圖片／余俊亮攝）

而Oscar的機師夢，其實亦不止於做民航機師，他說將旅客由一個地方安全送往另一個地方固然有意義，但最想做的始終是飛行服務隊的機師，指「做飛行服務隊個意義就係，將機師同救人融合埋一齊。」任職消防員的爸爸亦很支持他的理想，每次見到航空業相關的新聞，都會轉發給他。

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課程今年預計收20人 上年度入學平均成績約15分

問及應屆考生應如何決定前路，三人不約而同建議同學們要考慮興趣，Nick認為「讀自己有興趣嘅野，會有心啲。」Vanessa續補充：「有一大班朋友向著我個（航空業）方向進發，我覺得都幾熱血。」他們所讀的航空及飛行高級文憑課程，今年預計收生學額有20個，課程收生的最低門檻則為10分，2021/22學年入學新生的文憑試平均成績約15分。