港機場客運量遠落後日韓新加坡　一文拆解距離區內航空樞紐有多遠

全球多國陸續放寬防疫措施，航空業重啟。香港機場礙於航班熔斷機制及嚴格外防輸入措施，復蘇進度落後。國際航空運輸協會（IATA）年初曾指，香港失卻國際航空樞紐地位。

《香港01》整理最近5年香港及東亞周邊地區機場數據，雖然香港無論在航班升降量、客運量抑或貨運量，於疫情前本身一直領先，穩佔區內領先航空樞紐地位，但疫情下優勢不單收窄。隨海外不少地區恢復通關，當地航空業亦有反彈，單看今年首4月數據，新加坡樟宜機場、南韓仁川機場及日本成田機場航班升降量及客流，已反超香港。其中新加坡樟宜機場的航班升降量已較香港機場多出三分一，今年首4個月客運量更較香港機場高出近11倍。

近日韓國及日本相繼已公布向旅客開關的措施，消息指，本港航空業界亦組成代表團，要求當局放寬防疫要求。有學者分析，全球多個大城市都開始放寬防疫措施，惟香港仍維持嚴謹措施，以致航班量及客運量維持低水平。他相信，一旦香港放寬與國際接軌，需時一至兩年便可恢復疫情前水平，但亦要留意環球經濟情況，可能影響復蘇速度。



香港與台灣、南韓及新加坡合稱「亞洲四小龍」，為繼日本之後，亞洲新興的發達國家或地區。《香港01》整理香港國際機場、台灣桃園機場、新加坡樟宜機場、南韓仁川機場，以及日本成田機場最近五年的數據，再加以比較，以了解疫情前後各地的航空業情況。

在疫情之前，香港確有領先的地位，無論客運量、航班升降量，以及貨運量，香港於2018及2019年，均明顯領先其餘四個機場，以航機升降架次為例，香港機場於2015年至2019年的每年升降量均逾40萬架次；其他機場一般維持於20萬至30多萬架次。

▼疫情下香港機場人流大減▼



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2020年為交差點 港機場客運量開始落後

進入2020年全球受疫情影響，各地均推出控疫措施防疫情擴散。雖然本港機場航班升降量在該年仍然領先，但領先幅度收窄，香港機場全年航班升降量為16萬架次，南韓仁川機場則達15萬架次、日本成田機場亦有13.6萬架次。客運量方面，香港已失領先地位，全年只有881萬人次，但新加坡樟宜機場、南韓仁川機場及日本成田機場仍然維持過千萬人次。

去年成田機場客運量多香港機場四倍

到了2021年，情況依然繼續，香港航班升降量仍保持優勢，不過客運量繼續落後新加坡、南韓及日本。去年香港機場全年客運量只有135萬人次，但新加坡及南韓均逾300萬人次，即較香港多一倍；日本更達524萬人次，幾乎為香港的四倍。

踏入2022年，全球多地陸續放寬防疫措施，香港亦於4月起取消對九個國家的「禁飛令」，到5月亦放寬航班「熔斷機制」。但觀察截至今年4月數據，香港航班升降量已失卻區內領先地位，新加坡樟宜機場的航班升降量達5萬架次，為五地之冠，日本成田機場則有4.8萬架次，南韓仁川機場亦有4.3萬架次；反之香港只有約4.1萬，僅較台灣桃園機場的約3.5萬為高。

今年首四個月港機場客運量僅及新加坡8.4%

至於客流量，香港更落後上述機場，截至4月只有37.7萬人次，較台灣的40萬更低；新加坡則達450萬人次，較香港多逾十倍。新加坡機場單計今年首4個月的客運人次，已較2021年全年為多。至於日本成田及南韓仁川機場，今年首4個月亦分別達295萬及174萬人次，較香港多出近7倍及3.6倍。

港機場貨運量仍然領先惟幅度收窄

香港只有貨運量方面，一直維持領先地位，於2021年仍然是全球第一；南韓仁川機場則於該年攀升至全球第二。不過，香港的領先幅度有收窄趨勢，2018年處理貨運量較仁川機場多41.2%，2020年下跌至36.2%，今年首4月更只多出24.5%，大約多34.1萬公噸。值得留意的是，今年初由於國泰貨機人員檢疫出現漏洞，政府收緊檢疫安排，國泰一度暫停長途貨運。

法國外貿銀行近日指出，本港嚴格的邊境限制正削弱其在航空業的優勢，在2020年時，由於全球航空業處於封鎖模式，香港與其他地區並無明顯分別；但全球今年重新開放，香港仍原地踏步，令香港成為亞洲區表現最差的地區之一，客運量在疫情前2%水平徘徊。該行續指，假如香港繼續滯後，一旦由短期壓力變成永久性，在航空領域的競爭力便會消失。

▼疫情持續逾兩年，機場停滿客機▼



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羅祥國︰只要與國際政策成功接軌 港機場可一至兩年內復原

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，全球多個大城市陸續放寬，服務表現開始恢復；惟香港仍然維持相對嚴謹的措施，令到航班量、載客量仍維持於低水平。他續指，全球多地都可以免檢疫通關，香港未必需要即時跟隨，但強調這是最理想的目標，相信只要與國際政策成功接軌，一至兩年內可恢復疫情前的營運表現。

不過他亦補充，亞太、印太地區局勢緊張，歐洲亦受戰爭影響，經濟或會衰退，由於國際形勢不穩定，可能會影響航空業的復蘇速度。

中大航空政策研究中心高級顧問羅祥國表示，全球多個大城市陸續放寬，服務表現開始恢復；惟香港仍然維持相對嚴謹的措施，令到航班量、載客量仍維持於低水平。（資料圖片/盧翊銘攝）

至於貨運量方面，他表示，仁川機場主要服務東北亞地區，香港則除了服務東北亞，亦覆蓋東南亞，覆蓋地區始終有別；而且由於貨運檢疫要求有不同，故影響較少，相信仍然可保持優勢。