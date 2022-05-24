大灣區航空獲港府授指定航空公司資格 CEO：期待盡快推首航服務
撰文：黃金棋
出版：更新：
大灣區航空今日（24日）公布，獲運輸及房屋局授予指定航空公司資格。該公司指，現可向國外的相關監管機構申請營運定期航班服務，並期待能盡快推出首航服務。而第三架飛機則按規劃將於今年7月加入機隊，該公司又計劃在未來五年因應市場的需求，持續擴展機隊數目。
+2
大灣區航空表示，今天成為本港與其他國家及地區航空協議或安排下的指定航空公司，行政總裁丘應樺又感謝相關監管機構。該公司又表示，將向乘客提供各種額外服務選項和具靈活性的票價產品。
大灣區航空於去年9月接收首架飛機，並於同年10月獲得航空營運人許可證。其後在今年2月獲頒發經營定期航空服務的空運牌照。緊隨著第二架飛機，該公司的第三架飛機按規劃將於今年7月加入機隊。
大灣區航空｜添第二架客機 屬波音737-800機齡5年 曾屬工銀租賃大灣區航空獲批營運牌照 營辦104條客貨運航線 冀兩個月後首航空運局向大灣區航空發牌 可營辦104條航線 為期5年大灣區航空據報擬訂購30架窄體機 價值可達17.7億美元大灣區航空｜未獲空運牌照先起飛 首班貨運機今日來回曼谷大灣區航空獲批出「航空營運人許可證」 啟航需待有牌照大灣區航空制服首曝光 湖水綠配蝴蝶結領巾 網民：似診所姑娘