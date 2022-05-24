大灣區航空獲港府授指定航空公司資格　CEO：期待盡快推首航服務

大灣區航空今日（24日）公布，獲運輸及房屋局授予指定航空公司資格。該公司指，現可向國外的相關監管機構申請營運定期航班服務，並期待能盡快推出首航服務。而第三架飛機則按規劃將於今年7月加入機隊，該公司又計劃在未來五年因應市場的需求，持續擴展機隊數目。



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大灣區航空表示，今天成為本港與其他國家及地區航空協議或安排下的指定航空公司，行政總裁丘應樺又感謝相關監管機構。該公司又表示，將向乘客提供各種額外服務選項和具靈活性的票價產品。

大灣區航空於去年9月接收首架飛機，並於同年10月獲得航空營運人許可證。其後在今年2月獲頒發經營定期航空服務的空運牌照。緊隨著第二架飛機，該公司的第三架飛機按規劃將於今年7月加入機隊。