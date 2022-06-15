非長者單人中轉屋住戶　不滿遷置安排　求覆核房署決定

房委會目標於今年底清拆石籬中轉屋，惟當中的一人住戶不滿需被搬至寶田中轉屋。有住戶今(15日)到高等法院申請司法覆核，指房委會是次清拆使用過時政策，且相關安置亦是歧視一人住戶，要求法庭頒令是次安置措施違反《基本法》第25條「法律面前一律平等」的條文。



申請人許榮恩，答辯人為特首和運輸及房屋局局長陳帆。房屋署署長王天予，及房署策略處高級房屋事務經理楊文亮列，則被列為利害關係方。

申請人許榮恩(右二)今有到法院申請時強調，他並非「刁民」，只是求助無門，才申請司法覆核。(朱棨新攝)

房署遷置安排分三類

許在入稟狀指，是次遷置安排房委會將租戶分為三類：第一類為過去因政府收地受影響，獲豁免「全面經濟狀況審查」，直接安置入住公屋單位；第二類別是根據「提前配屋計劃」提前獲編配公屋的住戶；第三類則是清拆前公屋輪侯狀況未達配屋階段，需要入住屯門寶田中轉房屋。

許自2008年已開始輪候公屋

許指，1997 年的一人輪侯公屋政策仍奉行先到先得制度，房署在2005 年就非長者一人申請者設立計分制度，並於2015 年作出修訂，非長者一人申請者被排除於先到先得的公屋輪侯隊伍之外。許2008 年起登記輪候公屋，至今已輪候 14 年，許的輪候時間，較現居住於同一中轉屋並受清拆影響的家庭為長。

認為安置措施不公平

許質疑房屋署在同一個清拆項目之下，處理同等受影響的住戶，安置措施採用不公平程序，令第三類住戶受到不公平待遇。此舉嚴重影許及其他同類住戶的生活，如轉至寶田中轉房屋後，樓面面積縮少，而搬遷去寶田亦會增加其交通上的支出。

許今天有到法院親自提出申請，他強調自己並非「刁民」，只是求助無門，才申請司法覆核。

案件編號：HCAL475/2022