石籬中轉屋拆遷重建公屋新設計圖曝光　議員：憂停車位及配套不足

石籬中轉房屋提早於今年5月逐步清空，經拆遷重建成公營房屋，相關計劃詳細設計圖近日曝光，根據房屋署向區議會提交最新平面圖顯示，將會興建兩幢樓宇提供1,600單位，並設有地下停車場及綠化平台，毗連幼稚園及社區設施，有區議員關注區內停車泊位及休憩空間嚴重不足，交通及道路配套恐於人口增加後嚴重飽和，促房署興建時充份考量。



2028年前興建兩大廈共1,600單位

根據房屋署向區議會提交最新概念平面圖顯示，拆遷石籬中轉房屋後重建的石梨街公營房屋項目地盤總面積合共約1.3公頃，包括興建兩幢樓宇，最高建築物高度達主水平基準上225米，兩座大樓底層連着綠化平台、停車場及地下大堂，料可於2028年提供約1,600個單位，容納4,600人。住宅毗連地皮興建幼稚園及社福設施，包括安老院舍、社會福利署綜合家庭服務中心及地區長者中心，另設幼稚園、綠化休憩設施、兒童遊樂場、羽毛球及籃球場等。

葵青區議員林紹輝表示，今次是房屋署第二度提交設計圖，與對上一次相比，兩間樓宅之間的底層原設有商舗，惟經區議會反映商舖並非區內必要後，已刪走相關設計，目前他更為關注停車場及綠化平台事宜。他指石籬一帶停車場泊位嚴重不足，尤其是電單車泊位寥寥無幾，新建公營房屋必須滿足邨內人口需要，而區內缺乏大型休憩花園，尤其疫下小朋友無法外出，邨內休憩設施正好讓他們嬉戲「放電」，促請房署興建前做好規劃，勿將休憩設施當作可有可無的空間，只劃出一小角落敷衍了事。

議員：區內交通呈飽和狀態

他又指，受疫情影響，巴士服務次班次及交通配套尚可滿足要求，但他擔心巿況逐步恢復正常後，本已擠塞的石排街、大隴街、石梨街將因人口增加而變得更為繁忙，而以往在荃灣大排長龍的專綫小巴服務將更為飽和，運輸署有需要在興建前做好事前規劃， 以及增加公共工具班次服務時間。