石籬中轉屋提早5月底清場　導遊失業又失屋　料輪候34年始獲上樓

政府計劃今年底前清空石籬中轉房屋，當中七十多戶居民獲派往屯門寶田邨，房署元旦期間突擊通知5月底前必須搬走，有疫下失業的導遊及因停晚巿堂食支半薪的女樓面，最長一位已等待22年還未上樓，獲告知即使遷往屯門，亦要多等12年才有機會，「到時我唔知上公屋定係直接去老人院。」亦有貓義工救貓進行絕育治療後，需暫托在居所內照料，憂新單位面積更細，浪貓將失去一個中途宿舍，日後更難入屋。一批居民日前到辦事處門外張貼揮春抗議，促請房署原區安置。



現年51歲的黃先生因胞姐早年被收回公屋，2000年與70多歲的父親開始入住石籬中轉房屋，兩年後老父病逝，加上房署重推新計分制，他一等便是22年，去年房署突然公布今年5月底前清空石籬中轉作清拆重建，七十多名不符上樓資格的用戶將悉數調遷至屯門寶田中轉屋，他曾詢問辦事處職員何時才能上樓，對方稱按預計要多等12年才能會見房屋署主任，安排視察揀屋事宜，換言之前前後後輪候34年才有望上樓，「到時我唔知上公屋定係直接去老人院。」

禍不單行的是，他任職東南亞線導遊近30年，疫情爆發後重創旅遊業，旅行社相繼倒閉，有三分之一同行移民外國，剩下有家累或相對不富裕的人，只能選擇轉行餐飲業或其他工種，過去兩年來他任職過不同類型的散工，收入大不如前，今年初收到房屋署信件，表明將於1至4月底前向租戶派屋，合共提供三次選擇，單位均屬寶田中轉屋，若拒絕可領取7.9萬元單身津貼，並於5月底前搬出，自行另覓單位，令他大失預算，目前只能見步行步。

任職酒樓侍應的40歲阿娟，每日由石籬中轉屋單位到荃灣酒樓上班，她元旦前收信獲悉只能選擇遷往屯門寶田邨，頓感晴天霹靂，再無任何心情辦年貨，形容自己像物件般被拋來掟去，「2013年清拆石梨貝寮屋，我被安置入住屯門臨時收容中心3個月，之後喺度住咗9年，𠵱家又要我搬去寶田邨，如果係件死物掟過去都無咁痛苦，但我係個人嚟，講係講安置，實際係掟過去。」她稱房署聲稱提供搬遷安置津貼，但第五波疫情叫停酒樓晚巿，她亦受影響只能半日支薪，月入減至5,000至6,000元， 搬走後車費由4.3元暴增至14.5元，車程更遠，「呢度我五點九出門，六點返到公司，老細好體諒員工，蝕錢都開個午巿，如果搬走冇咗呢份工，我唔知仲有無下一份。」

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根據房署管理的公屋條例，只要貓隻絕育後便可飼養於單位內，有租戶便利用有關規定，為浪貓提供一個中途之家。48歲的許先生任職水電冷氣維修技工，多年前加入一個非牟利組織擔任貓義工四處救貓，不但幫忙焊接及維修鐵籠，部分獲救貓隻更安排在其家中休養，再由機構領養或絕育後放回原居地，至今他已幫助超過10隻流浪貓康復，惟他擔心寶田邨單位面積狹窄，家中的一張4呎床也無法重置於新屋，洗手間更要側身方能進入，間隔比現址更差，更遑論闢出貓舍空間讓浪貓入住，他強調自己循正途申請公屋，至今已輪候10年仍未上樓，「我哋訴求係以拆遷形式上公屋，而唔係想打尖排隊上公屋。」

一批被編排遷至屯門寶田邨的居民，周日（30日）發起貼揮春行動，他們手持揮春及海報，步行至房署辦事處後在門口逐一張貼，要求房署改以原區安置的方式安置他們，否則不排除會死守家園不遷出。政府早於《2020施政報告》中提出，於2022年底前清拆石籬中轉房屋，以作公營房屋發展用途，預計可於2028年提供約1,600個單位。