石籬中轉屋街坊到申訴署請願 意見書包成禮物「贈」房署

房委會於2020年通過目標在2022年年底清拆石籬中轉屋，其中約有71戶家庭被派往屯門寶田中轉屋，惟房署今年元旦期間突擊通知，居民在5月底前必須搬走。有居民表示，一直透過各種渠道表達不願意跨區搬至寶田中轉屋的安置安排，奈何房署從未聽取；又指房署在整個安置溝通的過程中，由出信通知、安排配屋等的程序甚為混亂。有街坊早前成立關注組，並於今天（29日）派出數名代表前往申訴專員公署，就清拆安置的安排及程序向提出申訴。



石籬中轉屋居民關注組的義工及街坊今天（29日）下午前往申訴專員公署門外進行請願及提出申訴，期間他們將意見書包成禮物，申訴署亦派出代表（左）接信及與街坊進行會面。（呂諾君攝）

寶田邨爆發疫情 房署堅持住戶「睇樓」否則視作放棄

居於石籬邨第11座的黃先生表示，自政府宣布清拆中轉屋，一班街坊和義工在數月後組成了石籬中轉屋居民關注組，過去一年曾有多輪行動，亦與多名議員會面，而去年年底有部分居民收信後，他們才得悉房署突然將清拆時間表提前半年，由今年年底提早至今年5月清空，令住戶大失預算。

黃先生又指，寶田邨早前發生疫情，惟房署仍要求他們根據配屋通知信上的要求，需親身在指定時間前往寶田中轉屋「睇樓」，否則被視為放棄一次配屋機會，「又唔可以押後，妄顧健康，根本唔合理！」

政府將石籬邨第10和11座居民分為3個類別，第一類為受政府於90年代末清拆寮屋、天台搭建物及臨屋區行動影響的人士，只要他們符合現行的公屋申請資格準則，則可獲豁免接受全面經濟狀況評審，獲編配公屋；第二類人士為符合現行申請公屋和中轉房屋清拆資格準則的住戶，在「提前配屋計劃」下，他們可提前最多12個月獲編配公屋；第三類居民則是現時仍未夠分數獲編配公屋的住戶，涉及約71戶家庭。

有街坊早前成立關注組，並於今天（29日）派出數名代表前往申訴專員公署，就清拆安置的安排及程序向提出申訴。（呂諾君攝）

中轉屋住戶：房署對不同住戶存「差別待遇」

同樣居於11座的Apple表示，在石籬邨住了10多年，政府「話拆就拆」，一句話就要他們搬入屯門，「完全冇聽過我哋反映」；她又指，頭一兩類的居民獲「升級」，唯獨第三類住戶被「降級」需遷往寶田邨，批評政府做法有如「邊個豬欄有空位就叫我哋去」，認為政府拆中轉屋建公屋之時，亦需預先計劃好安置問題。

居於10座的洪先生認為，房署整體安排混亂欠諮詢，形容現時因安置問題「食唔安坐唔落」。另一名街坊Winnie則質疑，即使同為第三類別人士，房署在處理時存在「差別待遇」，例如有住戶曾接受訪問、「上新聞」後，未幾便獲安排上樓。她強調，一班街坊的訴求是「一定要上公屋」，希望房署在興建公屋、考慮公眾利益的同時，亦需顧及原本居於該處多年的市民。

大約6名石籬中轉屋居民關注組的義工及街坊，今天（29日）下午前往申訴專員公署門外進行請願及提出申訴，其間他們將意見書包成禮物，寓意街坊的意見是予房署改善政策的最好禮物，申訴署亦派出代表接信及與街坊進行會面。

▼一批被編排遷至屯門寶田邨的居民，月前發起貼揮春行動▼



▼石籬中轉屋居民的居住情況▼

