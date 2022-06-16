警隊斥資研發地圖及手錶　助搜救隊掌握山野實況　提升搜索效率

本港近年因應疫情未能外遊，牽起行山熱潮，警隊去年出勤951宗攀山拯救行動，按年激增3.4倍。警隊為提升搜救能力，斥資數百萬元研發科技救援系統，搜救人員會佩戴具全球定位功能的R-Watch及即時傳送4K影像的R-Cam，指揮中心利用自行研發的R-Map，實時監測人員的生理狀況，並掌握現場環境，調配人手及部署，提升整個搜救效能。



警隊R-Watch（右）具全球定位功能，可偵測人員心跳率；R-Cam（左）可以拍攝4K影像，實時傳送指揮室。（張浩維攝）

R-Watch顯示人員心跳 R-Cam傳送實時畫面

警務處資訊系統部與科創企業共同研發R-Watch「全球定位系統的智能手錶」，具有四個衞星系統以加強精準度，可顯示人員的心跳率，電量可維持6至8小時，是全球首支警隊應用協助山野搜救；而R-Cam可以拍攝4K超高清影像，連同後備電可運作3小時，接連的傳輸器可運行10小時，以5G網絡傳送，具有加密技術，確保數據安全。

+ 8

R-Map顯示現場及航拍畫面

警隊去年11月自行研發的R-Map「電子搜救地圖」，可以顯示佩戴R-Watch人員的生理狀況，如發現心跳突然轉變，指揮中心會立即聯絡並作出相應措施以調配人手，R-Map亦可以顯示R-Cam及航拍機的實時畫面，讓指揮站掌握現場狀況。搜救人員亦可以利用手機App開啟R-Map，了解自身及傷者位置。

警方資訊系統部高級督察黃廸奇指出，科技搜救系統正在測試階段，已進行三次跨部門演練，暫時有20隻R-Watch，至少5部R-Cam，目標可以整合各搜救部門如消防處、政府飛行服務隊、民安隊等系統，加強跨部門搜救效率，長遠每名搜救員「一人一錶」。

+ 6

了解覆蓋範圍 避免錯過失救人士

警務處助理處長（資訊系統部）關翠貞表示，新系統可以協調資源，快速救援，「以往睇紙地圖未必知人員路線及覆蓋範圍，依家可以更好規劃，邊啲位置已經行過、邊度要加人力，過往有失救人士可能近在咫尺，係好遺憾，希望可以整體提升搜救效能。」

被問到是否因西方國家制裁香港警隊，而自行研發系統？關翠貞強調，警隊一直推動數碼警政，有與不同創科公司合作，「制裁唔係我哋嘅憂慮及擔心，警隊會全球採購，一直持開放態度，唔會限制科技發展。」