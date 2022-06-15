醫生涉在調教人妻群組發放前度裸照　稱遭誣告不獲接納　裁4罪成

已婚男醫生涉嫌在社交媒體Telegram 一個名為「調教人妻」的群組中，發佈一名疑曾與她有性關係女子的婚照，及她的裸照和口交片段。男醫生否認指控，不但否認兩人曾性交，更指女方求愛不遂向他報復。裁判官溫紹明今（15日）在東區法院裁決指，不信女事主及其丈夫會押上婚姻來誣告被告，且該些資料是透過以被告電話號碼登記的帳號發出，該系列照片亦包括事主的婚照，可見發放者認識事主，並故意對他們造成傷害，裁定被告全部罪成，把案件押後至6月29日判刑，以候被告的背景報告，期間准被告保釋以處理其醫務工作。



被告婁子堅（34歲，醫生）被控4項發布淫褻物品罪，指他於2020年5月16日、17日及22日，在社交媒體平台Telegram群組發放兩張女子X進行口交及袒露胸部的相片，並發放兩段X袒露胸部及陰部的片段。

被告婁子堅(左)被裁定4項發佈淫褻物品罪成。(資料圖片)

女事主認曾與被告性交

女事主X作供時曾透露，她在2016年6月至9月間，曾和被告發生約10次性行為，全部均在酒店發生，她當時尚未和丈夫Y拍拖，初時亦不知道被告已婚，後來她知道了，仍然與被告發生性行為。她指其中一次與被告發生性行為時，發現被告用手機偷拍她，她即要被告在她面前刪除。她又稱，與被告性交時曾使用性玩具，其中一段性交片亦聽到震動聲。辯方在盤問X時卻指，被告和X從未發生過性行為，又指涉案的相片及影片均與被告無關，更指X曾向男醫生示愛，但遭到拒絕。

官不信事主會為報復押上婚姻

溫官今在裁決時認為他們的證供詳盡可信，又稱若非真有事，作為丈夫的Y不會無緣無故利用妻子的不雅照，以轉折、複雜的方式誣告被告。至於X，她作為片中人，影像所見為X最私人、最不願他人所見的部位，任何有常識的人均知，這些相片一經發佈，即使數秒後刪除，也有機會一直流轉。更遑論X的結婚照是與言些不雅照經同一帳號一併公開，法庭不相X只因求愛不遂，不惜押上自己的婚姻，用如此迂迴的方式向被告報復。

發照人必然認識事主

此外，涉案的影像，全部由以被告手機號碼登記的帳號發佈，溫官認為，即使被告真的曾將帳號供他人使用，對方也不會有那些照片，除非是由被告提供。再者，在發佈該些不雅照片及片段前，先是發佈了X的結婚照，可見犯案者必然認識X，並故意對他們造成傷害，而非無緣無故的惡作劇。

溫官因而推論，涉案相片及片段均為被告偷拍及保存，再經過其Telegram帳戶在社交媒體上發佈，故裁定被告所有罪名成立。

辯方求情稱被告愛護家庭

辯方求情指，被告為專科醫生，人生中有一半的時間均在努力工作，他亦愛護家庭，與妻子育有一名兒子。

案件編號：ESCC2394/2020