大潭篤原水抽水站宿舍活化成幼兒學校　每年料提供約150個學額

發展局第6期活化計劃的大潭篤原水抽水站員工宿舍群，將活化成「水圓地方」。「護．聯網」慈善基金及海灣學校合作，將宿舍活化作幼兒教育學校。

Lifewire 《護．聯網》董事及斯程教育創辦人彭一心表示，幼兒學校目標為共融，希望將主流及非主流學生皆能享受同等教育，學校將接收3至8歲學童，並提供海洋生態課程，計劃料2028年全面落成。



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大潭篤原水抽水站員工宿舍群將活化為三幢建築物，其中一幢為幼兒教育學校。學校將提供與大自然融合相關的課堂，學校師資比例約1:8，一年預計提供約150個學位。由於位置較為偏僻，學校將安排校車服務。

活化的建築物亦有一幢為水務博物館，館內將展出水塘工程、蜑家人漁民及宿舍的歷史。為不打擾學生上課，市民若要參觀，需事先預約，並以導賞團形式參觀。彭一心表示，預計項目運作幾年後，將達到收支平衡。她又稱，承辦商已進行大量研究，相信有機會提早在2026年向公眾開放。