01專訪｜天星小輪望兩招救亡　研翻新65年歷史尖沙咀碼頭兼申加價

天星小輪有過百年歷史，每日接載乘客來往維港兩岸，渡輪航線更曾被「國家地理旅遊雜誌」列為「人生50個必到旅遊景點」。惟天星日前發新聞稿，指累計虧損逾7000萬元，已成「負資產」，引來大批對天星小輪充滿回憶的市民關注。

新近上任的天星小輪總經理周卓賢，接受《香港01》專訪時表示，今次高調對外公開展示公司難處，是希望盡早提出關注，並積極面對。他強調天星小輪不會放棄，會繼續堅守營運。



周卓賢透露，目前正考慮以兩招挽救目前的經營困境，包括正與各方面探討，翻新已有65年歷史的尖沙咀天星碼頭，方向包括考慮將碼頭營造如外國漁人碼頭感覺，加添商舖成為香港地標，幫補船費收入。天星亦預料今年內會申請加價，惟加幅仍有待研究。



天星小輪總經理周卓賢。（天星小輪提供）

天星小輪早前發新聞稿，形容巨額虧損遠超公司總資產，每月收入甚至連員工的薪金也抵不上，「已幾乎山窮水盡」。

周卓賢︰天星唔會諗住自己冇得救

周卓賢近日接受《香港01》專訪時表示，天星過去一直依賴遊客收入，補貼本地公共運輸的開支，才能達到收支平衡。過去兩年多受疫情影響，來自遊客的票務收入大減，致有較大打擊。周說，對外公開透明地說出營運難處，是期望豁達地指出問題，積極迎難而上。他強調，會長期堅守天星小輪在港服務，「我哋唔會放棄，唔會諗住自己冇得救」。

不過香港疫情仍然嚴峻，周表示，要減輕財政壓力，加價是其中一個的可能性，會在今年內探討，但暫時未能透露加幅「如果單靠本地乘客去加價做到收支平衡，個（加幅）數字會比較驚人。」他說，現時過海有許多其他公共交通選項，研究票價加幅時，需要考慮各方面因素，盡量紓緩現時壓力。

（香港01製圖）

高峰期一個月200萬人次乘搭

根據運輸署數據，2017至2018年期間天星小輪每月乘客量維持在130萬人次至高峰200萬人次，至2019年首半年的客量都與過往同期相約，直至2019年8月跌穿120萬客次，雖之後客量有所回升，但未能回到一個月超過200萬客次的乘客量。

新冠疫情於2020年1月尾起於香港爆發首波疫情，政府收緊入境措施，旅客人數大減，又因不少公司實施在家工作，天星小輪客次大跌超過一半，2020年全年每月只有約50萬至80萬客次。隨疫情緩和，天星小輪客量本有回升趨勢，於第五波疫情爆發前，去年12月客量回升至約118萬客次。不過天星小輪最新公布今年首兩個月的客量，兩個月只有102萬客次，較2021年更少，平均每月只有51萬人次乘搭。

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碼頭加入文青元素「唔係搭程船就走」

要令天星小輪的財務狀況扭轉，仍然需要遊客來港亦有轉機。「暫時會繼續現行方針，繼續努力營運，繼續迎難而上」周卓賢相信待疫情過去及香港開關後，長遠配合將天星小輪發展為香港地標，加入更多遊客活動等，天星小輪仍可持續營運，「呢個陣痛我哋相信係短期嘅」。

天星小輪3個碼頭，包括中環、尖沙咀及灣仔碼頭，都位於香港重要地區。周說，現時亦正思考如何將碼頭改造成地標，如天星小輪近年已加入更多「文青嘢」，各碼頭商戶組合近年開始變化，加入特色咖啡店、日式串燒店等，提供乘客其他體驗，「唔係搭程船就走」。

根據天星小輪在網頁上公佈的2020年營運資料，船費收入為2190.5萬元，僅佔總收入約26.2%，主要依靠其他收入維持。而2020年員工支出則為6700萬元，即僅以船費收入，無法承擔員工薪金。

天星小輪2020年的營運情況中，船費收入約為2191萬元，而其他收入則為6178萬元，即船費收入過去一直只佔天星小輪約26.2%。（天星小輪網頁截圖）

與政府探討重建尖碼 強調保留碼頭原來的元素

尖沙咀天星碼頭已有65年歷史，周卓賢指，碼頭的建築結構等需要翻新，而碼頭地點方便，靠近巴士總站，離港鐵站亦不遠，坐擁維港海景，認為有其發展潛力。他說，正與各方討論，期望將尖碼做到如外國漁人碼頭般的地標，除加入更多商舖外，碼頭天台亦設太陽能電板等，但強調要保留碼頭原來的元素。他指出，碼頭業主始終為政府，天星小輪只屬營辦商，將與有關部門一同探討。

翻查資料，真正第一代的尖沙咀天星碼頭於1904至06年興建，位於當時九龍倉碼頭南端，即現時海運大廈一帶，惟啟用後受颱風破壞南移重建；第二代尖碼則於1911至1914年建成，使用至五十年代。現時的第三代碼頭，於1957年重建，可供雙船同時停泊及設雙層，一直沿用至今。

1937年的尖沙咀天星碼頭。現時的尖沙咀碼頭於1957年重建。（政府檔案處圖片/資料圖片）

不少打工仔下班時間愛乘船過海

東鐵線過海段將於今年六月至七月通車，屆時過海會有再多一個選項。問到如何評估對天星小輪客量做成的影響，周卓賢認為，「地鐵唔係呢幾年先有」，而鐵路與過海巴士難以完全取代天星小輪，指不少打工仔收工後，愛乘船過海，在渡輪上的十數分鐘船程好好放鬆，亦充滿香港情懷及回憶，並非普通公共交通工具可以提供。

周說，不少市民看到天星小輪財困的報道後，大批市民留言或以短訊打氣，甚至在疫情高峰期間，繼續支持乘坐天星小輪，感到十分窩心，對天星「打咗支強心針」。他相信現時的陣痛有時限，會秉持「獅子山精神」繼續迎難而上。