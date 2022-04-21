二級歷史建築石澳巴士總站翻新　發現古井　出土「中巴」站牌

已迄立逾一個甲子的石澳巴士總站建築物，去年被揭日久失修，招牌上的字母更脫落遺失，村民關注這座二級歷史建築的保育情況。新巴城巴今年初完成翻新，包括髹油及修復招牌等，期間找出多年前中巴年代的巴士站牌，又發現過往供水予建築物的水井。兩巴透露，對保育工作持開放態度，希望集思廣益活化，日後開放予市民參觀，包括改作零售服務，甚至遊客打卡點如咖啡廳等，不過具體仍要研究，尤其建築物上層的結構現時不宜多人活動。



▼巴士站古今對比▼



1955年落成 日久失修

石澳巴士總站的兩層建築物於1955年落成，當時仍是中巴年代，由著名華人建築師徐敬直創立的「興業建築師」設計，屬國際現代主義建築風格，設計以實用為主，於2013年9月獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。

1998年中巴的巴士專營權結束，新巴接替使用巴士總站，不過建築物業權一直由政府持有，新巴透過短期租用形式使用。經歷逾一甲子，建築物逐漸日久失修，建築物招牌中的「TERMINUS」，「E」字更脫下消失，居民之前希望保育巴士站，卻無從入手。

招牌「上肥下瘦」 尋找遺失字體

新巴城巴去年8月展開翻新修復工程，兩巴高級屋宇裝備工程師歐健良坦言，修復前建築物情況不理想，有鋼筋外露、油漆剝落等情況，之後與古蹟辦溝通，研究如何修復，在不影響結構安全及符合政府規定下，工程盡量保留建築物原貌，最終今年一月完成工程，整體修葺大約花費50萬元。

建築物其中一大特色是「上肥下瘦」的「SHEK O BUS TERMINUS」招牌，歐健良表示不少外國人到石澳，都會為招牌拍照留念。他表示，之前「TERMINUS」的「E」字遺失，「N」字亦有破損，幸好「SHEK」亦有「E」字，故能夠參考，順利回復原貌。

另外，建築物外牆的「L字形」通風孔亦仍然保留，不過兩巴指，有少部份缺公德心的市民，會經通風孔亂拋垃圾，又或在外牆上塗鴉，呼籲市民愛惜文物。

發現水泵連接古井

現時建築物的下層用作員工休息室及站長室，只供員工使用，並不對外開放。歐健良表示，下層的舊風扇、電掣全部保留，不過已無駁電。

新巴城巴翻新時亦發現樓梯底有鐵門，打開後發現一個多年前的巴士站牌，而且旁邊更有水泵，經追查下發現原來接駁外面的地下水井，估計過往建築物便是使用井水。現場所見，水井有約10米深，鄰近居民表示現時亦會取用井水。

上層完全滲水需重修

至於建築物的上層，現時並不開放，歐健良表示，翻新前上層已完全滲水，需要重修隔熱物料及防水物料，惟地台的紙皮石已難以尋找，故只能以近似顏色的紙皮石修補。他又指，經獨立顧問評估後，上層的開放式露台現時並不適合舉行多人活動。

舊中巴宿舍 設沖涼房

在中巴年代，建築物上層曾用作為職員宿舍，設有洗手間及淋浴間。歐健良表示，翻新後渠管仍然會保留，但不會再用作洗手間。

據職員向石澳村民了解，過往中巴創辦人顏氏家族亦曾使用上層空間，但實際情況已難以考究。

結構問題 未能舉辦人多活動

兩巴高級營運主任郭致緯表示，公司對建築物的保育活化持開放態度，包括日後改為遊客中心提供旅遊資訊，甚至化身為打卡景點包括如咖啡廳等，不過只在非常初步的構思階段。

歐健良亦指，始終上層結構現時未能舉行人多活動，仍然有待最終活化方向，但強調對任何建議都持開放態度，希望集思廣益。

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有「站長貓」居住多年

新巴車長沈文輝為石澳原居民，自小於石澳生活，有時亦會駕駛來往石澳的9號線。他表示，懂事以來巴士總站已存在，候車處的木凳除了鐵架，木塊至今未更換，已有多年歷史。他笑言，建築物一直殘舊，翻新後反而「睇唔慣」。

他又笑稱，巴士站有一隻灰白色的「站長貓」，已在站旁居住多年，有專屬「貓屋」，之前更會迎接一名車長，不過該車長已退休。

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9號巴士可到達 X9路線望下月重啟

現時石澳巴士總站只有9號及X9路線，其中X9路線於第五波疫情下暫停服務。郭致緯表示，X9線有望下月重啟，近年愈來愈多市民行山，兩條路線除了服務石澳居民，亦有不少前往鶴咀、龍脊的山客乘搭，乘客平均等候15至30分鐘就可上車。