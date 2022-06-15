七旬漢拍攝被飛磚擊中亡　兩少年否認謀殺　1人稱唔知發生乜嘢事

七旬清潔工在2019年上水一次示威活動中，被人用磚頭擊中頭部死亡。警方事後控告兩名當天涉在場的少年謀殺等罪名，兩人均否認指控，案件今(15日)在高等法院開審。控方在開案陳詞透露，其日兩批人就清理路障的事口角，之後發生打鬥，在場拍攝的清潔工被石頭擊中頭部暈倒，送院後證實腦幹出血，延至翌日早上死亡。兩少年事後被捕，其中一人被捕後向警方稱：「我唔知發生乜嘢事。」



兩人被控3項控罪

兩名被告：劉子龍（19歲）和陳彥廷（ 18歲），被控一項謀殺罪，指他們於2019年11月14日在香港，連同其他身份不詳的人，謀殺羅長清(終年70歲)，

他們另被控一項傷人罪，指他們在同月13日，在上水龍運街2號北區大會堂外，連同其他身份不詳的人，意圖使男子X(案發時61歲)身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他，以及參與暴動。

事主X曾跟蹤次被告等人

控方開案陳詞指，事主X曾於2019年11月13日早上6時許跟蹤次被告等人，他稍後時間到涉案地點清理路障，並因此與其他人口角，次被告當時在場，並曾用鋸襲擊X的大腿。當時在場拍攝的羅被人用磚頭掟中後倒地，繼而被人抬至路邊。

羅送院檢查後證實腦幹出血

控方指，羅和X於同日早上11時50至52分被襲，救護員於中午12時許接報到場，當時羅仰躺在大堂門鐵閘外，左邊額頭腫脹。羅立即被送至北區醫院搶救，當時他已昏迷，左眼腫脹，電腦素描顯下其右邊腦膜下出血，左邊肩膀有擦傷。羅同日轉送沙田威爾斯醫院，發現他腦幹出血，並在翌日宣告不治。

至於X則左眼被硬物擊傷，因此紅腫和流血。他身體多處亦有受傷，包括右前臂有割傷和右膝流血。

首被告被捕稱唔知發生乜事

兩名被告於同年12月13日被捕，首被告警誡下稱：「我唔知發生乜野事。」又稱：「我在現場，有示威，我無掟死人同打人，我被人打啫。」兩人其後獲警方保釋，2020年4月22日再被捕。

次被告疑曾與兄長討論劈阿伯

警方又發現次被告和兄長語音訊息中，曾有人謂：「今日你地咪劈咗果個阿伯，後尾話生存渺茫，應該無得救。」另一方則回應說：「乜野生存渺茫？」先說話的一方稱：「今日你咪斬阿伯咩，佢好似生存渺茫」。

案件明續。

案件編號：HCCC322/2020