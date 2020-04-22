【飛磚謀殺】上水七旬清潔工中磚亡　2少年被控謀殺　今午提堂

去年11月，70歲食環署外判清潔工羅長清於上水北區大會堂附近示威現場，遭磚頭擊中頭部重創昏迷，最終不治。警方重案組其後拘捕6名15至18歲男女，至今日（22日），其中兩名16歲及17歲少年被控「「謀殺」、「蓄意傷人」及「暴動罪」，下午於屯門法院提堂。 警方表示，案件仍在調查中，相信尚有人未落網。此外，警方早前懸紅80萬元緝兇，至今依然有效。

涉案少年被警方押往屯門法院提堂。（鄧詠中攝）

新界北總區刑事高級警司陳天柱交代案情指，去年11月13日上午，70歲男子羅長清在北區北區大會堂對開馬路，被人用硬物擊中頭部受傷，翌日不治。事件中，有另一名61歲男子被人襲擊，眼部受傷。警方就此案總共拘捕3男3女，年齡介乎15到18歲，其中5人未成年，有學生及無業人士。

今日警方正式落案控告兩名16歲及17歲男子共3項罪名，包括「謀殺」、「蓄意傷人」及「暴動罪」，案件仍在調查中，相信尚有人未落網。陳天柱指，警方早前懸紅80萬元緝兇，至今依然有效。由於案件已進入司法程序，警方不會就案情作進一步交代。

陳天柱續指，對於近期年輕人入世未深，但涉及嚴重罪案，感到憂心，社會上有部份人採取包庇及縱容的態度，令年輕人誤以為暴力可解決事件。警方譴責煽動青年犯案的人士。陳指，案中有人蒙面，故認人有一定困難。除被捕人士外，尚有不知名人士參與。警方已將搜集到的證據，交予律政司考慮。

事發於去年11月13日，上水近北區大會堂有不同政見人士發生衝突，70歲食環署外判清潔工羅長清於午膳期間，在上址用手機攝錄衝突場面，其頭部遭磚頭擊中重創，翌日去世。警方在去年12月10日曾懸紅80萬元緝兇，至同月13日拘捕5名15至18歲男女，5人涉嫌謀殺、參與暴動及傷人。