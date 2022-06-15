患心肌炎女童蕭奕彤好轉　停用人工心肺機　姨姨：已脫離危險期

11歲女童蕭奕彤因上周心口痛及肚痛入院，確診心肌炎，入院不足一日情況急轉直下，需用人工心肺機，現時仍在兒童醫院留醫，她約三星期前曾接種第二劑復必泰疫苗。



不少市民均有在網上留言為奕彤打氣，今日（15日）亦迎來好消息，奕童姨姨在Facebook專頁表示，奕童昨日已告別人工心肺機，一晚觀察後一切指數回穩，並已脫離危險期，現時仍要需要插喉協助呼吸，故暫時未能喚醒她，但形容「這絕對是邁向康復的關鍵一步」。



11歲女童蕭奕彤日前因心肌炎入院，現正留院，已脫離危險期。（Facebook專頁「地上媽媽」圖片）

昨日拆除人工心肺機 已脫離危險期

奕童姨姨在Facebook專頁「地上媽媽」表示，醫生由前天開始逐步調低度數，讓奕彤可以逐步減少對人工心肺機的依賴，至昨日下午5時半順利完成拆除人工人肺機的手術，靠自己的小心臟努力的跳動着，經過一晚觀察，一切指數回穩，亦已脫離危險期。

家屬初時曾想轉私院 全靠兒科醫生正確判斷

她感謝各界一直以來的打氣、關心及慰問，更衷心感謝醫護人員的默默耕耘，親手把她帶回來。她表示奕彤接受治療過程中，有很多抉擇都可以導致可能失去她，感恩一眾專業的醫護人員幫助。

她指威院急症室醫生認真看待奕彤病情，執意要她住院進行多項檢查，家人雖想轉往私院以方便陪伴，但有一名兒科醫生即給予專業意見，指出心肌炎可在短時間內惡化，鼓勵奕彤留在公院接受更好的支援。

奕彤現時仍在兒童醫院留醫。（資料圖片）

奕彤姨姨又表示，奕彤上周四（9日）在凌晨開始急劇惡化，清晨上救護車送往兒童醫院，卻又要折回進行搶救，醫護人員盡力並在鬼門關前把她攔下來，並趁短暫的穩定時間將她護送到更多配備的兒童醫院，十分感激醫護人員在驚心動魄的時刻作出專業準確的判斷。

兒童醫院醫護不時安撫家屬

她又說，轉院到兒童醫院深切治療部後，醫護團隊中有多位醫生合力為奕彤診斷，細心耐性地用淺白的語言向家屬講解她的複雜的病情，並快速判斷為奕彤接駁上人工心肺機止住惡化。他們在病房外每天守候時，總有醫護在陪伴傷心的家屬，溫柔的安撫家屬的焦慮。

奕彤姨姨：復元路漫長 感謝各位陪伴

奕彤姨姨續稱，為奕彤進行手術的醫護團隊，帶領奕彤逐步逐步跨過每個難關，醫生護士均用金精火眼監察奕彤狀況，每每衍生問題都能及時處理等。她更是感謝每位為過奕彤禱告、唸經、集氣的市民，「復元之路仍很漫長，感謝各位的陪伴同行」。