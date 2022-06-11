11歲心肌炎女童奕彤接受心臟手術　未過危險期　家屬：她努力活著

11歲女童蕭奕彤日前因心口痛及肚痛入院檢查，確診心肌炎，入院不足一天情況急轉直下，需使用人工心肺機，現仍在兒童醫院深切治部留醫，她三星期曾接種第二劑復必泰疫苗。奕彤姨姨今日（11日）在Facebook專頁發文，稱奕彤正努力活著，昨日做了心臟小手術，已住每況愈下的狀況，但仍未渡過危險期。



11歲女童蕭奕彤日前因心肌炎入院，現正留院，情況危殆。（Facebook專頁「地上媽媽」圖片）

奕彤姨姨感謝各界祝福：穩住了愈下狀況

奕彤的姨姨在Facebook專頁「地上媽媽」發文，稱感謝各界關心及慰問，奕彤現時仍在努力的活著，但仍未渡過危險期。她又指奕彤昨天做了一個心臟的小手術，幸在大家祝福及加持下順利完成，亦穩住了愈下的狀況。

澄清奕彤非陷昏迷 形容「沒有壞消息便是好消息」

她表示，家屬暫時見步行步，「沒有壞消息便是好消息」，又澄清奕彤並非外界報道陷入昏迷，而是因當奕彤有意識想醒來時，會對當刻不能動彈的身體及維生的儀器感恐懼，掙扎下會影響喉管，故醫生處方讓她睡眠的藥物。

奕彤現時仍在兒童醫院留醫。（資料圖片）

心肌炎入院 情況突轉差

奕彤姨姨昨日發文，稱品學兼優、能歌善舞、善解人意的奕彤，周三（8日）心口痛及肚痛入院，並確診心肌炎留院，惟凌晨情況突然惡化，需轉往兒童醫院，但送上救護車時一度情況危急，需要即時返回病房搶救，現時需使用人工心肺機，目前仍在兒童醫院深切治部留醫。她希望大家可為奕彤祈願，「眾籌」光與愛，集氣渡過難關。