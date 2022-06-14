11歲心肌炎奕彤情況改善 家屬：感應到大家支持 心仔有落力跳動
撰文：黃金棋
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11歲女童蕭奕彤日前因心口痛及肚痛入院檢查，確診心肌炎，入院不足一天情況急轉直下，需使用人工心肺機，現仍在兒童醫院深切治部留醫。奕彤姨姨今日（14日）在Facebook專頁發文，指奕彤情況不斷在進步，有些指數也逐步回穩，「彤彤好像真的能感應到大家嘅支持，心仔有落力跳動」。
奕彤的姨姨在Facebook專頁「地上媽媽」發文感謝市民支持，並指奕彤「好像真的能感應到大家嘅支持，心仔有落力跳動，不斷在進步」。她又澄清奕彤沒有昏迷，呼籲大家不用祈願奕彤可盡快甦醒，「可以請她好好安睡休息，祝願她心臟回復正常。」
有人想贈物資或金錢 家人已婉拒
奕彤的姨姨又表示，近日收到來自不同宗教的祝福，有不斷的禱告，亦有為奕彤頌經、點燈、放生祈願。她又稱，有人私訊想贈予物資或金錢，但強調「我們眾籌的是願力／光／愛」，故均已婉拒。
奕彤姨姨日前發文，稱品學兼優、能歌善舞、善解人意的奕彤約於三星期前接種第二針復必泰疫苗，至周三（8日）心口痛及肚痛入院，並確診心肌炎留院，惟凌晨情況突然惡化，需轉往兒童醫院。奕彤送上救護車時一度情況危急，需要即時返回病房搶救，而送至兒童醫院後需使用人工心肺機，現時在深切治療部留醫。
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