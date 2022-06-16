回歸25周年｜警儀仗隊前警長親述降港英旗和升香港區旗驚險經過

尚有半個月就是香港回歸25周年日子，政府將有隆重儀式。1.85米高的前警署警長柴家輝，在25年前的1997年6月30日及7月1日，與七位同事站在歷史舞台，以香港警隊回歸儀仗隊身份，降下殖民時期的香港旗和升起香港特別行政區區旗，揭開香港回歸序章。



柴家輝憶述，儀仗隊成員於當年6月30日傍晚先到添馬艦，在英方告別儀式上進行降旗禮。當日大雨滂沱，大家渾身濕透，由於特別訂造的禮服只有一套，他們要在完成英方告別儀式後趕回警察總部乾衣，再趕到會展出席交接儀式，升起香港區旗。



前警署警長柴家輝為回歸儀仗隊隊員，他憶述在25年前的7月1日凌晨，在會展升起香港區旗。（警聲圖片)

1.85米高 獲前一哥李明逵親自揀中入儀仗隊

柴家輝在警方最新一期《警聲》的訪問中，講述當年執行負責降旗和升旗過程。他當時35歲，駐守新界北總區衝鋒隊，6月上旬突然被召到警察總部會見時任助理處長李明逵（後來升任回歸後第三任處長）。「當時，李Sir問及我的身高和步操經驗，並站到我身旁看看我的身高。我一一回答了他的問題後便離開。」身高1.85米的他當時毫無頭緒，後來才知道獲選中執行「國家級任務」。

《警聲》報道，柴家輝同年6月奉召到昂船洲軍營，連同他在內共有兩名督察及六名警署警長在場，八人向英軍准尉報到，並跟隨准尉下屬每天練習降旗和摺疊旗幟，數天後才得悉他們已獲選為回歸儀仗隊隊員。他表示，當時英軍准尉下屬教授他們降旗，而香港警隊儀仗隊教官則教授升旗及步操，李明逵更為他們爭取到在儀式場地會議展覽中心實地練習。

柴家輝說，有幸欣賞同場的中英雙方儀仗隊的綵排，對解放軍的表現留下深刻印象，「他們每位身高達1.8米以上，並早於兩年前已為儀式進行訓練，非常專業。」

柴家輝（左一）在1997年的回歸儀式上，負責升起香港特別行政區區旗。（警聲圖片)

傍晚添馬艦降旗禮落大雨 唯一禮服濕透打亂部署

交接儀式上，中英國旗的升降分別由雙方人員負責，而香港警隊回歸儀仗隊則負責降下殖民時期的香港旗和升起香港特別行政區區旗。柴家輝表示，他及一眾儀仗隊成員於當年6月30日傍晚先到添馬艦，在英方告別儀式上進行降旗禮，不過當日大雨滂沱，各人渾身濕透，由於特別訂造的禮服只有一套，他們要在完成英方告別儀式後趕回警察總部乾衣，再趕到會展出席交接儀式。

柴家輝憶述說：「執行這個歷史性任務，我一直感到既榮幸又緊張，大雨打亂了當晚的行程，我們更為緊張。然而作為警務人員必須專業地完成任務，我們遂收拾心情，最後順利升起香港特別行政區區旗。返回後台後，我才敢釋放那份激動的心情。」

警方7.1起全面轉用中式步操

柴家輝其後十多年的警務生涯主要在警察學院任教，並於2017年6月退休。雖然他並非執教步操，但仍樂於跟學警分享當年在回歸儀仗隊的軼事。柴家輝認為步操代表了警隊形象，並可維繫同袍對警隊的歸屬感，極具意義，故必須傳承及認真訓練。

警隊將於今年7月1日起全面轉用中式步操，柴家輝表示非常期待，「我認為中式步操動作流暢，極具觀賞性，是次轉變適逢香港回歸祖國25周年，十分有意義。」

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