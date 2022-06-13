回歸25年︱議員促社福機構掛國旗區旗　羅致光：會與民政局商討

立法會福利事務委員會今日（13日）早上召開會議，討論向福利服務提供者提供的津助問題。工聯會立法會議員鄧家彪今日指出，回歸25周年本港四處歡天喜地，特區政府亦一改以往作風高調慶祝，要求使用政府物業的非政府機構，在轄下服務中心內懸掛國旗和區旗慶祝。「我懇請佢哋喺中心入面掛國旗同區旗，得唔得？」



羅致光指懸掛不當可能違法 鄧家彪：工聯會孭飛，拉我哋

勞工及福利局局長羅致光在會上回應指，擺放國旗和區旗有一定標準，不是每個服務單位都有空間擺放，若不合規格有機會違反有關條例，會就相關事宜跟民政事務署商討，鄧家彪再指只要政府一聲令下決定落實，他願做義工幫助中心掛國旗，「個責任我哋孭，工聯會孭，走入去幫你掛國旗，拉我哋！」

此外，委員會今日亦討論向福利服務提供者提供不同模式的津貼及資助，以及《安老服務計劃方案》的跟進工作。新思維狄志遠提到有關捲入虐兒案的童樂居被扣減180萬撥款，會否影響服務使用者所接收到的服務表現水平。羅致光指，所扣減的撥款屬童樂居沒有提供所需的住宿服務，收回撥款並不影響其他服務，多位議員質疑扣減撥款阻嚇性不足，亦未能真正懲罰犯錯的機構，也對其他表現較好的非政府機構不公平。

有立法會議員建議，領資助的社福機構也要掛國旗及區旗，慶祝回歸25周年。（資料圖片）

吳秋北：協助「黑暴」應剔出津助名單

工聯會吳秋北問到，有機構在「黑暴」期間公然提供便利示威者需要的服務，會否考慮將其剔出津助名單。羅致光表示如機構擺放不當的橫額和標語定必跟進，但政治立場並非考慮是否符合資格的因素，若機構有違法行為，或違反《國安法》則另作別論。

選委界議員江玉歡批評《安老服務計劃方案》服務分散如「點心紙」，建議多提供綜合式、一站式服務，集中資源減少行政支出。勞工及福利局副局長何啟明回應指，65歲的長者跟85歲的長者需求已大有不同，推出不同類別的項目是回應社會要求。